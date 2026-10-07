Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Trợ lực nhà nông

Trước đây, với phương thức sản xuất cũ, chủ yếu dùng sức người, nghề trồng lúa, nuôi tôm được xem là công việc cực nhọc, “chân lấm tay bùn”. Tuy nhiên, khi bước vào thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nông dân Cà Mau đang dần tiếp cận, ứng dụng công nghệ và làm chủ những phương thức sản xuất hiện đại. Ðây cũng là bước chuyển để hình thành những "nông dân số", cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều cánh đồng "không dấu chân" trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phong Hậu, ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phước, chia sẻ: “Canh tác lúa bây giờ nhàn hạ hơn trước kia. Từ bơm tát nước, gieo sạ, bón phân đến thu hoạch, xuất bán... hầu như đều được cơ giới hoá, không chỉ giúp nông dân nhẹ công mà năng suất còn tăng lên. Ðời sống kinh tế của bà con ngày càng phát triển cũng nhờ đó”.

Mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, canh tác và tiêu thụ lúa ở xã Phong Hiệp.

Cơ giới hoá nông nghiệp những năm gần đây làm thay đổi rất nhiều phương thức sản xuất lúa của nông dân. Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mà tình hình dịch hại được kiểm tra, quản lý tốt, hạn chế tối đa chi phí canh tác, tối ưu hoá lợi nhuận cho nông dân. Không chỉ vậy, việc sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật còn giúp nâng cao chất lượng lúa, gạo, từ đó bán có giá hơn so với cách thức sản xuất cũ.

Bên cạnh trồng lúa, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhiều người nuôi tôm cũng nhanh chóng học hỏi, ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất. Ðặc biệt, trong nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, sự phát triển của kỹ thuật nuôi, quy trình và các thiết bị hỗ trợ... đã đánh thức tiềm năng, nâng cao hiệu quả, đưa nghề nuôi tôm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao ở xã Vĩnh Hậu.

Ông Nguyễn Thanh Thuận, ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, phấn khởi: “Công nghệ nuôi tôm những năm gần đây phát triển nhanh và hiện đại lắm. Từ kiểm soát, quản lý nguồn nước đầu vào - đầu ra, xét nghiệm mẫu tôm, đo mật độ đến kiểm soát nhiệt độ... giúp người nuôi tôm làm chủ quá trình nuôi, giảm hao hụt và có những vụ nuôi thành công”.

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo thống kê, trong sản xuất, hiện tỷ lệ cơ giới hoá của tỉnh đạt 100% ở khâu làm đất, bơm nước; 95% ở khâu phun thuốc, gieo sạ; 80% ở khâu thu hoạch. Về đầu ra, thương mại điện tử dần được nông dân xem là kênh tiêu thụ, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, phân phối. Ðặc biệt, các sản phẩm OCOP ở các xã, phường ngày càng có cơ hội tiếp cận những nhóm khách hàng mới thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, ở những nơi có điều kiện, người dân thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và nhóm cộng đồng để thống nhất thời điểm gieo sạ, bón phân, thu hoạch, cũng như phương án lựa chọn thương lái thu mua thông qua giá cả được chào hàng công khai trên nhóm, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành hàng lúa, gạo.

Quy trình sản xuất tôm xuất khẩu ở phường Vĩnh Trạch.

Cùng với những tiện ích, môi trường số cũng đặt ra yêu cầu về kỹ năng tiếp nhận và nhận biết thông tin. Ðể xây dựng "nông dân số" trong kỷ nguyên mới, rất cần sự đồng hành của chính quyền, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ công nghệ số cộng đồng. Nội dung hướng dẫn cần đơn giản, thiết thực, tập trung vào những kỹ năng người dân thực sự cần trong sản xuất và đời sống.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Việc làm chủ công nghệ đang tạo ra thế hệ nhà nông mới. Họ không còn canh tác theo lối mòn mà chủ động nghiên cứu thị hiếu khách hàng, số hoá quy trình quản lý và trực tiếp đưa nông sản tiếp cận các kênh phân phối hiện đại để tối ưu hoá lợi nhuận. Những mô hình kinh tế số thành công của nông dân đang tạo ra chuỗi giá trị bền vững, thúc đẩy sản xuất phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho từng vùng quê”.