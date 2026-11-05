Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật TMĐT năm 2026, tập trung vào quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Cập nhật định hướng phát triển TMĐT giai đoạn 2027-2030; hướng dẫn triển khai tiêu chí 7.3 về TMĐT cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; được nghe phân tích những xu hướng mới, yêu cầu và các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh trực tuyến để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh còn được hướng dẫn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số; được chia sẻ phương pháp tổ chức livestream, như: Xây dựng kịch bản, lựa chọn nội dung giới thiệu sản phẩm, làm nổi bật đặc điểm và lợi thế hàng hóa, cũng như kỹ năng tăng tương tác, tư vấn và thu hút khách hàng trong quá trình bán hàng trực tuyến.

Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số - Ảnh: Thùy Trang

Thông qua hội nghị góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; đồng thời hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả tiêu chí 7.3 về TMĐT trong xây dựng nông thôn mới.