Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử khu vực biên giới, miền núi

Theo kế hoạch, thành phố đặt các mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 gồm: doanh số bán lẻ thương mại điện tử tại các xã miền núi, biên giới đạt khoảng 5 - 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; doanh số nhóm sản phẩm ưu tiên như OCOP, dược liệu, nông lâm sản tăng bình quân 15% - 20%/năm; tối thiểu 60% hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ bán hàng trực tuyến, trong đó ít nhất 40% có phát sinh đơn hàng và doanh thu qua thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn kỹ năng thương mại điện tử cho 1.000 - 2.000 lượt người, với ưu tiên dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh niên tại các xã khó khăn; nghiên cứu hình thành ít nhất một mô hình kết nối giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang gắn với thị trường Lào.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; nâng cấp hạ tầng viễn thông, internet và phát triển mô hình logistics phù hợp với địa hình miền núi như điểm gom hàng, kho vệ tinh. Cạnh đó, thành phố đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán di động, mã QR), xây dựng chuyên trang quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời gắn kết thương mại điện tử với du lịch cộng đồng và chuỗi cung ứng vùng.