Đẩy mạnh ứng dụng số, tạo thuận lợi cho người bệnh

Được phát triển trên nền tảng bệnh án điện tử và hệ thống trả kết quả trực tuyến đã triển khai trước đó, FAMILY Hospital tích hợp các tiện ích xuyên suốt hành trình khám chữa bệnh, từ khâu chuẩn bị trước khi đến bệnh viện đến theo dõi kết quả và chăm sóc sức khỏe sau khi về nhà.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gia Đình hướng dẫn người bệnh cài đặt ứng dụng FAMILY Hospital

Trước buổi khám, người bệnh có thể chủ động ghi lại các triệu chứng, tiền sử bệnh và những vấn đề cần trao đổi với bác sĩ ngay trên ứng dụng. Những thông tin này giúp người bệnh chuẩn bị đầy đủ hơn, hạn chế bỏ sót các nội dung quan trọng khi thăm khám, đồng thời hỗ trợ bác sĩ có thêm dữ liệu ban đầu để khai thác bệnh sử.

Trong quá trình khám, ứng dụng cho phép theo dõi số thứ tự, cập nhật lượt khám và tra cứu chỉ dẫn đến các phòng chức năng. Đối với một số chỉ định cận lâm sàng, hệ thống còn có thể gợi ý khu vực có lượng người chờ ít hơn, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc sắp xếp thứ tự thực hiện.

Sau buổi khám, người bệnh có thể tra cứu hồ sơ, xem kết quả trực tuyến và gửi câu hỏi liên quan đến sức khỏe thông qua trợ lý y tế thông minh. Tiện ích này có sự hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, tạo thêm kênh trao đổi để người bệnh được giải đáp những vấn đề còn băn khoăn trong quá trình theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bệnh nhân tải app sử dụng trong quá trình thăm khám

Ông Trần Quân, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, cho biết ứng dụng được xây dựng từ việc khảo sát những bất tiện mà người bệnh thường gặp trong mỗi lần thăm khám. “Chúng tôi không bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng câu hỏi bệnh viện cần thêm công nghệ gì, mà từ những bất tiện người bệnh gặp phải trong mỗi lần đi khám. Họ phải chờ đợi bao lâu, di chuyển bao nhiêu lần, cần giữ lại bao nhiêu giấy tờ và có thể chủ động đến đâu trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình”, ông Quân chia sẻ.

Theo ông Quân, thách thức đặt ra là tích hợp các tính năng vào quy trình khám chữa bệnh hằng ngày sao cho thuận tiện đối với cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dễ sử dụng, đồng thời không làm phát sinh thêm những thao tác hành chính không cần thiết.

Người bệnh hài lòng với những tiện ích mà ứng dụng FAMILY Hospital mang lại trong quá trình khám chữa bệnh

Cùng với việc đưa ứng dụng vào sử dụng, bệnh viện triển khai giai đoạn đầu chương trình Paperless, từng bước giảm các loại hồ sơ, kết quả in giấy trong quá trình khám chữa bệnh. Thay vì lưu giữ các bản in, người bệnh có thể tra cứu kết quả trực tiếp trên điện thoại sau khi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống. Cách làm này được kỳ vọng góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, giảm sử dụng giấy và tối ưu nguồn lực vận hành.

Trải nghiệm ứng dụng trong ngày đầu triển khai, chị N.M.T (trú TP Đà Nẵng) cho biết: “Tôi thấy ứng dụng khá tiện lợi. Trước đây, mỗi lần đi khám phải mang theo nhiều giấy tờ, đôi khi còn lúng túng vì chưa biết tiếp theo cần đến phòng nào. Hôm nay, tôi có thể dùng điện thoại để theo dõi quá trình khám, biết số người đang chờ và phòng cần đến. Kết quả khám cũng được lưu trên ứng dụng nên có thể xem lại bất cứ lúc nào mà không phải mất công tìm giấy tờ”.