Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Trong năm 2026, Sở KH&CN quản lý 46 nhiệm vụ KH&CN (bao gồm 37 nhiệm vụ cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp cơ sở, 1 nhiệm vụ phối hợp cấp bộ/ngành, 1 nhiệm vụ thuộc chương trình nông thôn miền núi). Ngành KH&CN kiểm tra 7/24 nhiệm vụ đang triển khai, thành lập đoàn đánh giá tác động sau 2 - 5 năm kết thúc đối với 4 nhiệm vụ nhằm đo lường chính xác hiệu quả đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền nâng cao giá trị gia tăng được triển khai đồng bộ. Ngành KH&CN tiếp nhận, xử lý 3 hồ sơ công bố hợp chuẩn; hướng dẫn 2 cơ sở lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và 4 cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 6 sản phẩm; khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa thực tế tại 2 xã: Độc Lập, Đông Khê.

Công tác CĐS và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ghi nhận nhiều dấu ấn rõ nét. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã kiện toàn 1.431 Tổ CĐS cộng đồng với 12.151 thành viên. Lĩnh vực du lịch được đẩy mạnh CĐS thông qua việc số hóa 3D/360 tại 58 địa điểm và đưa vào vận hành hiệu quả ứng dụng thông minh Cao Bằng Tourism.

Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á, xóm Lang Môn, xã Minh Tâm đầu tư hệ thống thiết bị máy móc sản xuất miến hiện đại, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Sở KH&CN phối hợp thực hiện Dự án WE4Ag do Tổ chức CARE tài trợ, tổ chức 2 lớp tập huấn và bàn giao thiết bị, vật tư trị giá khoảng 150 triệu đồng cho 5 mô hình nông nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo và CĐS là giải pháp then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tập thể.

Theo đó, địa phương khuyến khích các hợp tác xã chủ động đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng tài sản trí tuệ, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế tập thể.

Với việc lồng ghép hiệu quả các nguồn lực KH&CN, ưu tiên chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chế biến, bảo quản nông sản và kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh tiếp tục đề xuất các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực phù hợp, tạo đà cho khu vực kinh tế tập thể bứt phá toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.