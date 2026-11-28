Nhiều đột phá công nghệ quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh lao vẫn là một thách thức đối với y tế công cộng, các bệnh hô hấp mạn tính, ung thư phổi và nhiễm trùng hô hấp tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra những khả năng mới trong dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phổi.

Chủ đề của hội nghị năm nay không chỉ phản ánh xu hướng phát triển của y học hiện đại mà còn thể hiện quyết tâm của chuyên ngành trong việc chủ động tiếp cận, làm chủ và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ một cách hiệu quả, an toàn và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ 12 (VILA 2026), diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Đột phá công nghệ quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao trong kỷ nguyên mới.”

Hội nghị là diễn đàn để các bác sỹ và nhà khoa học cập nhật bằng chứng khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy phối hợp đa chuyên khoa và mở rộng hợp tác quốc tế. Các nội dung khoa học trải rộng từ phòng, chống lao, nhiễm trùng hô hấp, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh phổi mô kẽ đến ung thư phổi, phẫu thuật lồng ngực, ghép phổi, hồi sức và phục hồi chức năng hô hấp.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bên cạnh những lĩnh vực chuyên môn nền tảng, chuyên ngành phổi cần quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, y học chính xác, phát hiện và điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm, phẫu thuật ít xâm lấn, ghép phổi và những triển vọng của y học tái tạo trên cơ sở bằng chứng khoa học. Tôi cho rằng thước đo quan trọng nhất của đổi mới công nghệ chính là những lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại cho người bệnh,” Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho hay.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhấn mạnh Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác y tế, chuyển trọng tâm sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe, toàn diện, liên tục theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Trong bối cảnh đó, chủ đề “Đột phá công nghệ quản lý bệnh phổi và kiểm soát lao trong kỷ nguyên mới” của Hội nghị năm nay có ý nghĩa thiết thực. Đổi mới công nghệ cần gắn với đổi mới mô hình chăm sóc, tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Thành tựu khoa học chỉ thực sự phát huy giá trị khi mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và cộng đồng.

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng hội Y học Việt Nam mong muốn Hội Phổi Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình quản lý bệnh phổi theo hướng toàn diện, liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường phối hợp đa chuyên khoa từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc lâu dài. Đặc biệt, Hội cần duy trì và tăng cường các nỗ lực phòng, chống lao, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng mạng lưới nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm và từng bước phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Những kết quả nghiên cứu từ thực tiễn Việt Nam cần trở thành cơ sở để xây dựng, cập nhật hướng dẫn thực hành và đóng góp ý kiến cho các chính sách y tế…

VILA 2026 có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Australia, Cộng hòa Pháp cùng đông đảo chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong các lĩnh vực hô hấp, phẫu thuật lồng ngực, ung bướu, vi sinh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử và kiểm soát bệnh lao.

VILA 2026 có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, các chuyên gia quốc tế mang đến những báo cáo chuyên sâu về phẫu thuật điều trị bệnh phổi, ung thư phổi và chiến lược chấm dứt bệnh lao trong giai đoạn mới, góp phần mở rộng cơ hội trao đổi học thuật và tiếp cận các xu hướng y học hiện đại.

Trong phiên toàn thể ngày 28/11 có báo cáo của Tiến sỹ Emily Bloss - Cố vấn Cấp cao Chương trình Lao, Chương trình HIV và Lao Toàn cầu thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam, với chủ đề “Chấm dứt bệnh lao trong kỷ nguyên mới: Cập nhật từ khoa học đến thực tiễn”.

Hội nghị được tổ chức tổng cộng có 256 báo cáo khoa học, gồm 16 báo cáo tổng quan, 136 báo cáo chuyên đề và 47 báo cáo E-Poster. Bên cạnh đó, chương trình còn có 7 hội thảo vệ tinh và 29 nội dung đào tạo liên tục, tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực chuyên môn./.