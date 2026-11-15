Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật cho đồng bào DTTS

Vừa qua, Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và tuyên truyền viên pháp luật tại các xã có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đại biểu cũng được trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; được hướng dẫn lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn, điều kiện thực tế, phong tục, tập quán và trình độ tiếp cận pháp luật của đồng bào DTTS.

Đây là một trong rất nhiều hoạt động được tỉnh Phú Thọ tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Để pháp luật thực sự đến với người dân

Toàn tỉnh Phú Thọ có 72 xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), trong đó có 52 xã khu vực III, 11 xã khu vực II và 9 xã khu vực I. Tỉnh có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS có 1.129.651 người.

Từ sự đa dạng về dân cư, phong tục và điều kiện tiếp cận thông tin này, để pháp luật thực sự đến với người dân, cần có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp.

Ngay từ đầu năm 2026, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Đội ngũ làm công tác PBGDPL tiếp tục được củng cố với 26 cán bộ pháp chế cấp tỉnh; 526 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; 69 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 3.050 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã cùng 5.064 tổ hoà giải và 31.476 hòa giải viên.

Công tác PBGDPL phải tăng cường nâng cao chất lượng tiếp nhận và khả năng vận dụng pháp luật của đồng bào DTTS.

Cùng với hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các cuộc họp ở cơ sở, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL thông qua Fanpage, tin nhắn SMS, nhóm Zalo cộng đồng và các kênh thông tin điện tử. Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục được duy trì tại 148/148 xã, phường, góp phần đưa thông tin pháp luật đến người dân thường xuyên, kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức và lồng ghép 2.169 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 1.889.265 lượt người tham gia tại các địa bàn vùng DTTS&MN.

Nhiều mô hình tuyên truyền PBGDPL sáng tạo, phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa của từng cộng đồng được triển khai, như: Tuyên truyền bằng tiếng STTS, “Tiếng loa an ninh - Pháp luật đến từng người dân”; “Pháp luật tiếng Mường - Lời luật gần dân”; “Loa bản - Câu chuyện xuất, nhập cảnh hằng tuần tại xã Mai Châu”...

Có thể kể đến như, mô hình tuyên truyền bằng 7 thứ tiếng DTTS của Công an xã Kim Bôi trên kênh YouTube đã thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: đất đai; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; bình đẳng giới; trợ giúp pháp lý; an sinh xã hội; hôn nhân và gia đình...

Chuyển từ chú trọng số lượng hoạt động sang nâng cao chất lượng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh được đánh giá vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

Chẳng hạn, hiệu quả tuyên truyền tại một số địa bàn chưa cao; nội dung, phương thức truyền tải chưa phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của từng dân tộc. Khó khăn về Internet, thiết bị thông minh cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin pháp luật của một bộ phận người dân.

Thực tế đó, đòi hỏi công tác PBGDPL phải chuyển từ chú trọng số lượng hoạt động sang nâng cao chất lượng tiếp nhận và khả năng vận dụng pháp luật của người dân.

Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và đội ngũ làm công tác PBGDPL; Đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền; Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng.