Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Lương Thị Hải Hà
Đơn vị: Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-co-quan-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-cong-an-tinh-471023.html