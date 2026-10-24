Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 23/10 (giờ địa phương), tại Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các loại nông sản thế mạnh khác; trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.