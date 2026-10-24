Xã hộiThời sự

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
1 liên quanGốc

Tác giả: Lương Thị Hải Hà

Đơn vị: Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết tại đây: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Lương Thị Hải Hà

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-co-quan-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-cong-an-tinh-471023.html