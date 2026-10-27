Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng phạm vi kiểm toán sang các lĩnh vực mới

Kiểm toán Nhà nước từng bước khẳng định vị thế, uy tín

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế, uy tín, vai trò quan trọng và là công cụ đắc lực, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong kiểm toán, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tăng cường kỷ luật tài chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, liêm chính và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu chào mừng hội thảo.

Các kết quả kiểm toán cung cấp thông tin khách quan, đáng tin cậy phục vụ Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là về tài chính quốc gia, ngân sách nhà nước; đồng thời hỗ trợ Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, phát hiện và khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Kiểm toán nhà nước Việt Nam khi cơ quan này xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước. Đây cũng là dịp để tham khảo kinh nghiệm và thông lệ quốc tế, qua đó hoàn thiện khuôn khổ thể chế, nâng cao hiệu lực thực hiện các kiến nghị kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mở rộng phạm vi kiểm toán sang các lĩnh vực mới như tài chính xanh, môi trường, an ninh mạng, dữ liệu công và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo quốc tế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ là diễn đàn thiết thực để các cơ quan kiểm toán tối cao trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và các giải pháp đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng Kiểm toán nhà nước Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, có uy tín trong khu vực và quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cộng đồng kiểm toán toàn cầu.

Cùng phát biểu tại hội thảo, ông K. Sanjay Murthy, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ, Chủ tịch ASOSAI nhấn mạnh, tính độc lập là nền tảng hoạt động, niềm tin của công chúng là mục tiêu hướng tới. Theo ông, kiểm toán thế hệ mới không chỉ phải giải thích những gì đã sai mà còn cần giúp các chính phủ nhận diện những rủi ro đang hình thành.

Các đại biểu dự hội thảo.

Chủ tịch ASOSAI cho rằng, công nghệ giúp kiểm toán viên tiếp cận nhiều thông tin hơn, nhưng xét đoán chuyên môn mới giúp hiểu đúng những thông tin đó, còn tính liêm chính quyết định cách thức hành động trên cơ sở kết quả phân tích.

Theo ông K. Sanjay Murthy, không một SAI nào có thể tự mình chuẩn bị đầy đủ cho tương lai, bởi nợ công, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số đều là những vấn đề vượt qua biên giới quốc gia. Việc học hỏi lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt và chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp từng SAI nâng cao năng lực, đồng thời củng cố trách nhiệm giải trình trước công chúng trên toàn thế giới. Dù công cụ kiểm toán và những rủi ro tiếp tục thay đổi, Chủ tịch ASOSAI nhấn mạnh cam kết đối với sự thật, tính liêm chính và lợi ích công phải luôn được giữ vững.

Tích cực đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trước những thay đổi của bối cảnh mới, sứ mệnh, phương thức hoạt động, cách thức quản trị và tổ chức hoạt động kiểm toán cần được điều chỉnh để thích ứng linh hoạt, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân. Quá trình đổi mới cần hướng tới củng cố địa vị pháp lý, vị thế độc lập của các SAI, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, liêm chính của hệ thống quản trị công, bảo đảm kỷ cương và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, dù thế giới có nhiều biến động và điều kiện của mỗi quốc gia không giống nhau, các SAI vẫn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tính hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trách nhiệm giải trình, kỷ cương, an toàn và lành mạnh của nền quản trị công, nền tài chính công và ngân sách nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội thảo.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang tích cực đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy và hoạt động, với trọng tâm là xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Vì vậy, hội thảo là cơ hội để Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới.

Tuyên bố khai mạc hội thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ tin tưởng các tham luận, ý kiến chia sẻ của lãnh đạo các SAI, lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan trung ương sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực. Hội thảo cũng góp phần giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và công chúng trong nước hiểu rõ hơn về bản chất, mục tiêu, phương thức hoạt động cũng như những điều kiện bảo đảm hiệu quả hoạt động của các SAI nói chung và Kiểm toán nhà nước Việt Nam nói riêng.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm quốc tế và thảo luận về những vấn đề thể chế, phương pháp kiểm toán, công nghệ và chuyển đổi số, hội thảo hướng tới cung cấp luận cứ thực tiễn phục vụ quá trình đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao năng lực hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, qua đó tăng cường vai trò của kiểm toán trong quản trị nguồn lực công.