Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tân Sơn ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật dữ liệu chuyên ngành lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Sơn cho biết: Hiện nay, Hạt được giao quản lý diện tích rừng trên địa bàn 6 xã gồm: Tân Sơn, Lai Đồng, Thu Cúc, Xuân Đài, Minh Đài và Long Cốc. Địa bàn quản lý rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực có độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, giám sát tài nguyên rừng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn từng bước đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật dữ liệu chuyên ngành lâm nghiệp để theo dõi tình hình tài nguyên rừng trên địa bàn. Điểm đáng chú ý của việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành là dữ liệu được cập nhật, lưu trữ tập trung, tạo thuận lợi trong quá trình tra cứu, tổng hợp, báo cáo. Thông tin về diện tích, hiện trạng, diễn biến rừng được quản lý theo từng địa bàn, góp phần hạn chế tình trạng thiếu thống nhất trong quá trình thống kê, đồng thời nâng cao tính kịp thời, chính xác của số liệu phục vụ công tác chuyên môn. Với địa bàn có diện tích rừng lớn như Hạt Kiểm lâm Tân Sơn quản lý, việc nắm chắc hiện trạng, diễn biến rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Những thay đổi về diện tích, trạng thái rừng nếu không được phát hiện, cập nhật kịp thời có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Bởi vậy, việc kết hợp dữ liệu bản đồ, thông tin chuyên ngành với kiểm tra thực tế giúp lực lượng kiểm lâm chủ động hơn trong xác định các khu vực cần quan tâm, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra phù hợp.

Ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của lực lượng kiểm lâm Tân Sơn.

Cùng với ứng dụng công nghệ, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, kiểm lâm viên trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu. Bởi hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ phụ thuộc vào các phần mềm được trang bị mà còn đòi hỏi thông tin đầu vào phải đầy đủ, chính xác, thường xuyên được rà soát, điều chỉnh theo diễn biến thực tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp đồng bộ, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Việc kết hợp thông tin từ hệ thống dữ liệu chuyên ngành với hoạt động kiểm tra, tuần tra tại cơ sở giúp nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, tích cực tham gia bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, việc nắm chắc diện tích, hiện trạng rừng và các khu vực trọng điểm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên là cơ sở hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo vệ rừng phù hợp, xác định khu vực cần tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và chủ động các điều kiện ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ không chỉ góp phần hiện đại hóa phương thức quản lý mà còn tạo nền tảng để lực lượng kiểm lâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng phương thức quản lý rừng dựa trên dữ liệu, phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có, góp phần giữ vững màu xanh rừng Tân Sơn và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.