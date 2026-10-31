Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Đồng chí Lê Xuân Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Liễu.

Phường Phương Liễu nằm sát Khu công nghiệp Quế Võ I - một trong những khu công nghiệp được thành lập sớm của thành phố. Vì vậy, nơi đây có đông công nhân lao động đến cư trú. Hiện phường có hơn 4.700 hộ với 19.500 nhân khẩu thường trú; hơn 49 nghìn hộ với hơn 52 nghìn nhân khẩu tạm trú.

Công nghiệp phát triển mạnh, gia tăng dân số cơ học dẫn đến giao thoa văn hóa, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Phường chú trọng phát động thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị. Trong triển khai thực hiện, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể địa phương để thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, xã hội.

Năm 2025, phường có hơn 95% số hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đến cuối năm có 4.049/4.351 hộ đạt chuẩn, chiếm 93,05%. Các khu phố duy trì những mô hình tự quản và phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến phố văn minh”, “Khu dân cư an toàn”, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Với sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, toàn phường có 87,5% tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 45/53 tuyến đường, tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị.

Phường quan tâm chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với thực tiễn, qua đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, khuyến khích người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Cùng với đó, địa phương thường xuyên rà soát, đầu tư cơ sở vật chất trường học bảo đảm nhu cầu học tập của cả con em địa phương và con em công nhân đang cư trú, làm việc trên địa bàn.