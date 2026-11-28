Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra là biện pháp nghiệp vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, kiểm tra là cầu nối trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ cháy, nổ.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Thới An, hội thi là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong toàn lực lượng, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ.

Hội thi có sự tham gia của 12 đội, trong đó có các đội đến từ Công an các địa phương: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tặng hoa cho đại diện 12 đội thi - Ảnh: Vũ Phong

Các đội trải qua 3 phần thi: Tuyên truyền, kiến thức pháp luật và xử lý tình huống.

Ở phần thi tuyên truyền, mỗi đội xây dựng bài tuyên truyền về tình hình, nguy cơ cháy, nổ, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khuyến cáo thoát nạn an toàn tại các cơ sở thực tế.

Ở phần thi kiến thức pháp luật, mỗi đội có 3 thí sinh cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. Nội dung tập trung vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt vi phạm hành chính và quy trình điều tra, xác minh vụ cháy.

Trong phần thi xử lý tình huống truyền thông, thí sinh thực hành cung cấp thông tin cho báo chí trong tình huống giả định xảy ra vụ cháy phức tạp, giải đáp các vướng mắc pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.