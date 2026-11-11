Đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Tuyên truyền về TTATGT cho đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng. Ảnh: Công an phường Hòa Cường.

Triển khai bằng nhiều hình thức

Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn được lực lượng công an các địa phương triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn. Việc tuyên truyền từ khu dân cư, trường học đến các chương trình trải nghiệm thực tế ngày càng chú trọng tính trực quan, tương tác, giúp người dân dễ tiếp nhận và vận dụng vào quá trình tham gia giao thông.

Cụ thể, cuối tháng 10/2026, Công an phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hòa Hải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại xã Bà Nà, Trạm CSGT Hòa Nhơn phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo TTATGT cho hơn 100 người dân. Ở địa bàn miền núi, Công an xã Đông Giang cũng đã tổ chức và cài đặt, sử dụng ứng dụng VNtraffic cho người dân tại khu dân cư Adinh.

Tại các địa phương nói trên, ngoài phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật, phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông, những hành vi vi phạm thì việc yêu cầu tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển... cũng được nhấn mạnh.

Tuyên truyền về TTATGT cho đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng. Ảnh: Công an phường Hòa Cường.

Đại diện Công an xã Đông Giang cho biết, xuất phát từ đặc thù địa bàn miền núi với nhiều tuyến đường đèo dốc, khúc cua gấp, mặt đường có nguy cơ trơn trượt khi trời mưa, đơn vị chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, cũng như kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi khởi hành; giữ khoảng cách an toàn; giảm tốc độ khi vào cua; quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, vượt xe...

Theo Phòng CSGT Công an thành phố, đối với nhóm học sinh, sinh viên, giáo viên, đơn vị cũng tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an phường An Khê tuyên truyền cho 200 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi và 100 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an xã Tây Hồ tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cho hơn 300 người dân và 50 giáo viên tiểu học; phối hợp tuyên truyền cho 150 người dân xã Phú Ninh và 300 sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Tuyên truyền về TTATGT cho người dân thôn 8, xã Trà Đốc. Ảnh: Công an xã Trà Đốc

Mở rộng đối tượng tuyên truyền

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, lực lượng CSGT còn tăng cường phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe.

Theo đó, Trạm CSGT Hòa Hải đã tập trung tuyên truyền đến lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp xe tải lưu thông không đúng quy định. Từ ngày 15 đến 30/10, đơn vị lập biên bản xử phạt 14 trường hợp xe tải vi phạm quy định về lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm, với tổng số tiền phạt 70 triệu đồng; thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với cả 14 trường hợp theo quy định.

Không chỉ tập trung vào giao thông đường bộ, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng được quan tâm, nhất là tại khu vực đang triển khai thi công công trình.

Ngày 2/11, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã làm việc với Ban Chỉ huy công trình cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn cầu Hòa Xuân về phương án phối hợp bảo đảm TTATGT đường thủy trong quá trình thi công. Ông Nguyễn Văn Châu, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Dacinco (đại diện liên danh thi công) cho biết, lực lượng cảnh sát đường thủy đã hướng dẫn đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về bố trí, duy trì hệ thống báo hiệu; bảo đảm an toàn luồng tuyến, không để hoạt động thi công và chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện thủy...

Hướng dẫn cho người dân tập đi xe an toàn. Ảnh: Công an xã Trà Đốc

Cạnh đó, những tuyến như Bà Nà - Suối Mơ, quốc lộ 14G, bán đảo Sơn Trà, Trà Leng, Nam Trà My, đỉnh Quế, Cổng trời Đông Giang, đường Hồ Chí Minh… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mới đây, Trạm CSGT Hòa Nhơn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, trong đó, tập trung hướng dẫn cho du khách nước ngoài khi tham gia giao thông trên địa bàn. Theo đó, đơn vị lưu ý du khách cần chủ động kiểm soát tốc độ khi lên, xuống dốc; thận trọng khi đi qua những khúc cua khuất tầm nhìn, đoạn đường quanh co hoặc trơn trượt; không chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu hay thực hiện những hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông…

Ngoài ra, công an nhiều xã, phường còn đẩy mạnh công tác vận động các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ cho thuê xe cùng tham gia thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, ký cam kết không giao phương tiện cho người nước ngoài không có giấy phép lái xe hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật...