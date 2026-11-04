Đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở về việc tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động được triển khai từ ngày 15-11 đến 15-12, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Sở yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền cao điểm từ đầu tháng 11 đến hết ngày 15-12 với các nội dung gồm: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống xã hội; thúc đẩy bình đẳng trong cơ hội việc làm, tiền lương, đào tạo nghề, phát triển năng lực và thụ hưởng các thành quả phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và tích cực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; kiên quyết đấu tranh với các hành vi phân biệt đối xử về giới, định kiến giới. Đồng thời, giới thiệu, biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến của phụ nữ và nam giới trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.