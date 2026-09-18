Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 18-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 11595 triển khai thực hiện Công điện số 65, ngày 16-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy nhà dân tại số 2B, ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong hôm 16-9-2026.

Phường Nha Trang tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chợ Xóm Mới (phường Nha Trang) vào tối 18-9.

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đưa công tác phòng cháy thành văn hoá, công tác chữa cháy thành kỹ năng, coi đây là trách nhiệm trước pháp luật, là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Cùng với đó, khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện. Đồng thời, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý và tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh theo quy định.