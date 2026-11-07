Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính liên thông trên ứng dụng VNeID

Ngày 13/10/2026, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an ban hành Công văn số 9069/TTDLDC về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC liên thông trên ứng dụng VNeID theo Nghi định số 301/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm TTHC: (1) Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Theo đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tiếp tục hoàn thành triển khai bổ sung tiện ích “Đăng ký thực hiện nộp hồ sơ TTHC liên thông: khai sinh, khai tử trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)”, đồng thời tích hợp “dịch vụ chuyển phát thẻ căn cước đến địa chỉ theo nhu cầu của người dân”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính liên thông trên ứng dụng VNeID.

Để đẩy mạnh triển khai, khai thác hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID, Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh Cao Bằng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông trên ứng dụng VNeID. Chú trọng tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện TTHC liên thông trực tuyến và tiện ích đăng ký chuyển phát thẻ căn cước đến địa chỉ theo nhu cầu của người dân.

Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong giải quyết 2 nhóm TTHC liên thông trên ứng dụng VNeID; bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết và lựa chọn dịch vụ chuyển phát kết quả khi có nhu cầu tại các điểm tiếp nhận, giải quyết TTHC; kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông trên ứng dụng VNeID theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC liên thông, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về việc triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông trên ứng dụng VNeID theo Nghị định số 301/2026/NĐ-CP. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử và các nền tảng số; bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

UBND các xã, phường, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công an cấp xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID; lồng ghép trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC, sinh hoạt tại xóm, tổ dân phố và các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Các bộ phận chuyên môn thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ liên thông; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Công văn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính liên thông trên ứng dụng VNeID