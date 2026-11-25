Ngày 20-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa ký ban hành Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 22-9-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Hội Người mù tỉnh dạy chữ nổi (Braille) cho người khiếm thị trên địa bàn phường Nha Trang.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền 6 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tuyên truyền ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo và tầm quan trọng của Chỉ thị số 14; khẳng định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người, tiến bộ và công bằng xã hội. Bên cạnh đó, chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn có quyền, năng lực, khát vọng và tiềm năng cần được tôn trọng, tạo điều kiện phát huy.

Thứ hai, tuyên truyền các mục tiêu được xác định trong Chỉ thị số 14; tập trung nhấn mạnh: Đến năm 2030, tập trung bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; ưu tiên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống; mở rộng cơ hội học tập, lao động, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và tham gia hoạt động xã hội; bảo đảm sự tham gia phù hợp của người khuyết tật vào cơ quan dân cử; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm đối với trẻ em; bảo đảm công trình xây dựng mới, công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp đáp ứng điều kiện tiếp cận; phát triển thiết chế, câu lạc bộ và phong trào thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển toàn diện, sống độc lập và được thụ hưởng đầy đủ các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hỗ trợ người khuyết tật trở thành nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 14 và Kế hoạch số 137. Trong đó, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; đổi mới tuyên truyền, giáo dục, xóa bỏ định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề, việc làm, sinh kế và trợ giúp pháp lý; tăng cường phòng ngừa khuyết tật, sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm.

Bên cạnh đó, bảo đảm khả năng tiếp cận công trình, giao thông, thông tin, dịch vụ công và nền tảng số; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và công nghệ trợ giúp; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu người khuyết tật; tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được học tập phù hợp; chủ động phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, phát hiện, xử lý hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi; phát huy sự tham gia của người khuyết tật và tổ chức đại diện trong xây dựng, giám sát, phản biện chính sách.

Thứ tư, tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch số 137 và kết quả thực hiện tại tỉnh; làm rõ các mục tiêu đến năm 2030, gồm: 100% xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch công tác người khuyết tật hằng năm; 100% trường hợp đủ điều kiện được giải quyết chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách liên quan; trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm và can thiệp phù hợp; trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học được rà soát nhu cầu giáo dục; công trình xây dựng mới, công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp thuộc diện bắt buộc bảo đảm yêu cầu tiếp cận.

Cùng với đó, chú trọng phản ánh việc chuyển từ cách tiếp cận “y tế - chăm sóc” sang “xã hội - hòa nhập”; phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật có thể phòng ngừa; mở rộng cơ hội giáo dục, việc làm, sinh kế; cải thiện khả năng tiếp cận công trình, giao thông, dịch vụ công, thông tin, truyền thông và trợ giúp pháp lý; ứng dụng công nghệ trợ giúp, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu người khuyết tật; kịp thời thông tin kết quả, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện.

Thứ năm, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; chính sách trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành của Chính phủ và các chính sách về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập và phát triển.

Thứ sáu, kịp thời phản ánh kết quả, mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương tập thể, cá nhân, người khuyết tật tiêu biểu; lan tỏa tinh thần tôn trọng, sẻ chia, đồng hành. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán biểu hiện hình thức, chạy theo phong trào và cảnh báo hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

Về hình thức tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng và trang thông tin điện tử; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, truyền thông số và mạng xã hội. Khuyến khích xây dựng sản phẩm thông tin, truyền thông có phụ đề, ngôn ngữ ký hiệu hoặc hình thức hỗ trợ tiếp cận thông tin phù hợp với người khuyết tật. Phát huy hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín; đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và hoạt động tại cộng đồng.

Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp phong tục, tập quán, văn hóa của từng địa bàn; quan tâm vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề; lồng ghép tuyên truyền với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, liên hoan, cuộc thi và hoạt động của các tổ chức hội; tuyên truyền cổ động trực quan bảo đảm trang trọng, thẩm mỹ, phù hợp...