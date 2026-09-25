Đẩy mạnh tuyên truyền, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới

Người dân đến giao nộp vũ khí tự chế cho Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong sinh hoạt, sản xuất và tập quán của người dân tại một số địa bàn vùng cao vẫn còn tồn tại tình trạng sử dụng, cất giữ các loại súng săn tự chế và công cụ có khả năng gây nguy hiểm. Trước thực trạng đó, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các đồn biên phòng tuyến núi đã phối hợp với các địa phương, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản; lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với vận động giao nộp VK, VLN, CCHT. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn, chú trọng giải thích những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng thời phân tích những nguy cơ mất an toàn, tai nạn, thương tích và phát sinh tội phạm từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí.

Đặc biệt, tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thường xuyên bám địa bàn, gần gũi với Nhân dân, tranh thủ sự phối hợp của các già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền, vận động. Cách làm kiên trì, mềm dẻo, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế đã giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen cất giữ, sử dụng các loại vũ khí không được phép. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các trường hợp có biểu hiện tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT; chủ động gặp gỡ, vận động từng hộ dân tự giác giao nộp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác vận động, các đồn biên phòng tuyến núi đã thu hồi được 19 khẩu súng săn tự chế của người dân giao nộp. Ngoài ra, các đơn vị biên phòng tổ chức phát động phong trào quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK, VLN, CCHT.

Đại tá Hồ Viết Hân, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Để công tác thu hồi VK, VLN, CCHT đạt kết quả bền vững, điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải thường xuyên bám địa bàn, gần dân, hiểu dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ những nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT từ đó tự nguyện giao nộp. Thời gian tới, BĐBP Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, vận động thu hồi các loại VK, VLN, CCHT còn tồn tại trong Nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định”.