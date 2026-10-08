Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận thực hiện nhiệm vụ của tỉnh

Sáng 8/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 2.800 báo cáo viên, tuyên truyền viên tại 71 điểm cầu trên toàn tỉnh. Các đồng chí: Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Trọng Tứ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã trình bày 3 chuyên đề liên quan đến các vấn đề: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn; công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 10.400 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với gần 2 triệu lượt người tham dự; cấp phát hơn 2,6 triệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh trình bày các nội dung liên quan tại hội nghị.

Bối cảnh hiện nay đặt ra cho ngành tư pháp yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nền tảng số, hướng mạnh về cơ sở và tập trung vào những lĩnh vực thiết thực. Đặc biệt, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng giúp người dân nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân...

Trình bày chuyên đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh có trên 90% chi hội xây dựng được tuyến đường do phụ nữ tự quản; trên 85% hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình; trên 70% hội viên sử dụng các chế phẩm sinh học ủ phân vi sinh; hơn 6.000 gia đình đạt “nhà sạch - vườn đẹp”…

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trương Thị Lượng báo cáo nội dung phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường thực hiện cuộc vận động sát với từng gia đình, khu dân cư; chú trọng những việc làm cụ thể, mô hình hiệu quả để nhân rộng, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa và cộng đồng an toàn, văn minh.

Thông tin về tình hình, hậu quả do thiên tai thời gian qua, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi nhấn mạnh, trước mỗi mùa mưa bão, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức và năng lực phòng, chống thiên tai cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Trần Đức Thịnh cảnh báo diễn biến, nguy cơ và công tác phòng ngừa thiên tai trong thời gian tới,

Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần bám sát cơ sở, gắn tuyên truyền với từng địa bàn, phương án, tình huống cụ thể; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với không gian số, chuyển kiến thức thành kỹ năng, kỹ năng thành hành động; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp đề nghị thời gian tới, ngoài những nội dung được báo cáo tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc triển khai các nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các nhiệm vụ, công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn; công tác giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần tạo đồng thuận và khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh.