Đẩy mạnh tuyên truyền Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam

Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội; lồng ghép tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hoạt động văn hóa cộng đồng và các chương trình giáo dục. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của Đồng Nai được thể hiện trong chương trình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động chia sẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên các nền tảng mạng xã hội; đưa nội dung, hình ảnh chương trình sử thi nghệ thuật trở thành dòng thông tin chủ lưu trên không gian mạng.