Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai hướng tới năm APEC 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng đã ký ban hànhngày 12/11/2026 về triển khai công tác tuyên truyền, văn hóa Năm APEC 2027 trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà đăng cai Năm APEC. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương tăng cường kết nối, hợp tác và quảng bá tiềm năng phát triển.

Lào Cai đóng vai trò là vị trí cầu nối giao thương trên các tuyến hành lang kinh tế liên vùng, quốc tế.

Đối với Lào Cai, việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, văn hóa Năm APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu hình ảnh một địa phương giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa chiến lược của APEC; vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong hợp tác khu vực; các kết quả hợp tác về tự do hóa thương mại, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trọng tâm là quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Lào Cai, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, hạ tầng logistics và vị trí cầu nối giao thương trên các tuyến hành lang kinh tế liên vùng, quốc tế.

Song song với các chỉ đạo quảng bá về kinh tế, công văn cũng yêu cầu đẩy mạnh giới thiệu các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, những điểm đến tiêu biểu như Khu du lịch quốc gia Sa Pa, cao nguyên trắng Bắc Hà, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP thế mạnh và hình ảnh con người Lào Cai thân thiện, mến khách.

Song song với các chỉ đạo quảng bá về kinh tế, công văn cũng yêu cầu đẩy mạnh giới thiệu các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, những điểm đến tiêu biểu. Ảnh Ngọc Bằng

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền; Sở Ngoại vụ thẩm định nội dung đối ngoại.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh được giao đẩy mạnh các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Chi tiết ngày 12/11/2026