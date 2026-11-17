Học sinh Trường THPT Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An) tham gia giao lưu, chia sẻ kiến thức pháp luật. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026 tại Trường THPT Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An). Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình điểm.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết, là ngôi trường trên quê hương Bác, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao tặng các phần quà và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Kim Liên. Ảnh: Hồ Lài

Tuy nhiên, trước những nguy cơ từ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, việc trang bị cho học sinh "lá chắn" kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, chương trình tuyên truyền tại Trường THPT Kim Liên mang ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc và thiết thực.

Chương trình tuyên truyền tập trung vào 5 nhóm nội dung: phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống mua bán người; phòng ngừa vi phạm pháp luật, lừa đảo trực tuyến; kỹ năng an toàn thoát nạn và tái hòa nhập cộng đồng.

Hơn 1.500 học sinh Trường THPT Kim Liên tham gia chương trình. Ảnh: Hồ Lài

Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, giao lưu và trải nghiệm tương tác, học sinh được nhận diện những nguy cơ trong học tập, sinh hoạt và trên không gian mạng; đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên mong muốn học sinh tích cực lắng nghe, trao đổi và trải nghiệm, qua đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn, biết bảo vệ bản thân, tôn trọng bạn bè, ứng xử có văn hóa và sống có trách nhiệm.Mỗi kiến thức các em tiếp thu hôm nay chính là một "chìa khóa an toàn" bảo vệ tương lai của chính mình.

Các đại biểu, chuyên gia, thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường THPT Kim Liên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Vũ Thế Huân, Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhấn mạnh, dù công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp.

Vì vậy, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại tá Vũ Thế Huân đề nghị nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ; gia đình quan tâm, đồng hành, thấu hiểu con em; lực lượng công an cơ sở phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đại tá Vũ Thế Huân, Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THPT Kim Liên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hồ Lài

Đại diện Bộ Công an cũng gửi thông điệp tới học sinh cần biết yêu thương, tôn trọng bạn bè, nói không với bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm; bắt đầu từ những hành động nhỏ như nói lời hay, làm việc tốt, biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.

Dịp này, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao tặng các phần quà và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Kim Liên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Theo kế hoạch, hoạt động tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục được triển khai tại Trường THCS Kim Liên ngày 18/11 và tại Trường THCS Vạn An ngày 19/11.