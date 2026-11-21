Tuyên truyền phòng chống ma tuý trong công nhân, lao động

Chương trình tập trung trang bị kiến thức về tác hại của ma túy; những quy định cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; nhận diện các loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lôi kéo công nhân, lao động tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thông qua tuyên truyền, trao đổi, hỏi đáp trực tiếp và phát tài liệu, chương trình góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong phòng, chống ma túy; vận động công nhân tích cực hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”, chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Nói không với ma túy – Vì sức khỏe bản thân, hạnh phúc gia đình và tương lai xã hội!