Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn hiện phụ trách địa bàn 11 xã gồm: Thanh An, Thanh Yên, Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà, Na Son, Xa Dung, Pu Nhi, Mường Luân, Tìa Dình và Phình Giàng. Địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, điều kiện tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn có sự khác biệt, đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, bảo đảm kiến thức PCCC được truyền tải đến người dân bằng nhiều hình thức. Đơn vị cũng chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền trên môi trường số. Các sản phẩm truyền thông được xây dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện dưới dạng video, poster với hình ảnh, âm thanh và tình huống minh họa trực quan. Nội dung được đăng tải trên các nhóm Zalo, trang Fanpage Facebook của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn và Fanpage Facebook của các xã, phường, giúp thông tin cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng PCCC đến gần hơn với người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn lên ý tưởng, xây dựng nội dung video tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng công nghệ AI.

Việc sử dụng video ngắn, hình ảnh minh họa tình huống cụ thể giúp những kiến thức PCCC trở nên dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ. Người dân có thể chủ động xem lại, chia sẻ cho người thân, hàng xóm để cùng tìm hiểu và vận dụng vào thực tế. Hình thức tuyên truyền này còn giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tiếp cận, khắc phục phần nào hạn chế về khoảng cách địa lý và thời gian tổ chức các buổi phổ biến kiến thức tại cơ sở.

Đại úy Đặng Ngọc Hải, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng video, hình ảnh ứng dụng công nghệ AI theo từng tuần, từng tháng, bám sát tình hình thực tế và những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi phân công cán bộ có kỹ năng, kiến thức tốt về công nghệ hướng dẫn các thành viên khác cách sử dụng công cụ AI, xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh và dựng video. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ của cán bộ trong đơn vị, chủ động tạo ra các sản phẩm tuyên truyền phù hợp, cập nhật thường xuyên để đăng tải trên các nền tảng số. Tuy nhiên, do địa bàn phụ trách rộng, một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về thiết bị thông minh, đường truyền Internet và kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, đơn vị kết hợp tuyên truyền trên nền tảng số và tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn thực hành để người dân biết cách phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn thực hiện dựng video tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng công nghệ AI.

Công tác tuyên truyền PCCC trên nền tảng số đang được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, kênh thông tin khác nhau. Trong đó, đơn vị chú trọng xây dựng, duy trì hoạt động các trang Facebook gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Điện Biên; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Na Sang; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tuần Giáo; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Mường Lay...

Các trang hiện thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác, thường xuyên đăng tải tin, bài, video hướng dẫn kỹ năng, hình ảnh cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và khuyến cáo bảo đảm an toàn PCCC. Việc xây dựng các kênh thông tin riêng giúp nội dung tuyên truyền được triển khai thường xuyên, gắn với địa bàn phụ trách, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi, chia sẻ thông tin đến người thân và cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đăng tải 96 nội dung tuyên truyền trên ứng dụng Điện Biên Smart, Kênh hành chính công của tỉnh; hàng trăm tin, bài trên các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên xây dựng 19 phóng sự, 13 tin, bài tuyên truyền kiến thức PCCC; phát 1.197 lượt tin, bài tuyên truyền về kỹ năng PCCC và CNCH trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và sử dụng điện an toàn; phối hợp đăng tải 8 bài viết trên website của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH...

Trang Facebook chính thống của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Điện Biên).

Đại úy Nguyễn Viết Quỳnh, Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “So với hình thức tuyên truyền truyền thống, các nội dung trên nền tảng số có nhiều đổi mới về cách thể hiện, sử dụng hình ảnh, video minh họa sinh động, giúp người xem dễ tiếp cận và nắm bắt kiến thức nhanh hơn. Đặc biệt, phạm vi lan tỏa thông tin được mở rộng, không chỉ đến người dân trên địa bàn tỉnh mà còn có thể tiếp cận nhiều đối tượng ở các địa phương khác".

Người dân được Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn xem thông tin tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên mạng xã hội.

Khi thường xuyên tiếp cận các hình ảnh cảnh báo, video hướng dẫn kỹ năng PCCC, mỗi người có thêm cơ hội nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trong chính ngôi nhà, nơi làm việc và khu dân cư mình sinh sống.

Anh Trần Văn Dũng, xã Thanh An chia sẻ: “Xem các video tuyên truyền trên mạng xã hội, tôi thấy có nhiều tình huống cháy, nổ rất gần với sinh hoạt hằng ngày. Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần chú ý khi đun nấu là được, nhưng qua các nội dung tuyên truyền mới thấy việc sử dụng điện, sạc điện thoại, các thiết bị điện và thắp hương cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nếu bất cẩn. Những video hướng dẫn cách xử lý khi có cháy, cách sử dụng bình chữa cháy và thoát nạn rất thiết thực”.

Việc ứng dụng nền tảng số đang mở thêm hướng tiếp cận trong công tác tuyên truyền PCCC và CNCH. Khi những thông tin cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng được truyền tải thường xuyên, dễ tiếp cận và có khả năng chia sẻ rộng rãi, người dân có thêm điều kiện chủ động trang bị kiến thức cho bản thân và gia đình. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp hiệu quả giữa công nghệ số với hoạt động trực tiếp tại khu dân cư, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, trưởng thôn, bản và lực lượng tại chỗ. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng cháy trong mỗi gia đình, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng thiết thực, hiệu quả.