Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Than Uyên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng thực phẩm trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 28 buổi truyền thông trực tiếp, thu hút gần 900 lượt người tham gia. Hiện nay, xã Than Uyên có 769 cơ sở thực phẩm, trong đó có 256 cơ sở sản xuất, 15 cơ sở chế biến và 404 cơ sở kinh doanh, cùng các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Trong 10 tháng năm nay, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã đã kiểm tra 359 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế. Qua kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Than Uyên, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và cung cấp thịt lợn, đoàn kiểm tra ghi nhận các đơn vị cơ bản chấp hành tốt quy định về ATTP, thực hiện đầy đủ hồ sơ liên quan. Công tác giết mổ, chế biến, sản xuất được thực hiện theo quy định; các nhà trường cơ bản tổ chức tốt bữa ăn bán trú. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại hộ kinh doanh trên địa bàn xã Than Uyên.

... kiểm tra tại bếp ăn Trường Mầm non Than Uyên.

... tại cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Than Uyên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe địa phương báo cáo, giải trình những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, giải đáp các vấn đề liên quan đến trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, xử lý cơ sở vi phạm và hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng mua bán thực phẩm với các đơn vị cung ứng theo đúng quy định.

Lãnh đạo Trường Mầm non Than Uyên báo cáo tình hình vệ sinh ATTP.

Kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Vũ Hữu Tiến - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã Than Uyên trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra điều kiện chế biến, nguồn gốc thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn tại các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến thức ăn, góp phần bảo đảm sức khỏe học sinh, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.