Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Kim Liên.

Chương trình tuyên truyền tập trung vào 5 nhóm nội dung: phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống mua bán người; phòng ngừa vi phạm pháp luật, lừa đảo trực tuyến; kỹ năng an toàn thoát nạn và tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, giao lưu và trải nghiệm tương tác, học sinh được nhận diện những nguy cơ trong học tập, sinh hoạt và trên không gian mạng; đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Dịp này, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao tặng các phần quà và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Kim Liên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.