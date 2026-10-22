Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao văn hóa giao thông an toàn

Báo cáo viên chia sẻ những kiến thức, thông tin và các tình huống khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, báo cáo viên Trạm CSGT Thăng Bình còn chia sẻ những kiến thức, thông tin và các tình huống người dân thường xuyên bị tai nạn giao thông. Thông qua các hình ảnh, video trực quan, sinh động, báo cáo viên còn đặt ra những câu hỏi nhằm tương tác với người dân, học sinh để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật; một số biện pháp phòng ngừa cần thiết khi tham gia giao thông đường bộ. Trang bị một số kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông như lái xe an toàn, đội mũ bảo hiểm theo quy định, chấp hành các biển báo và tín hiệu đèn giao thông.

Dịp này, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng còn trao tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm cho người dân.