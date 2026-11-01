Đẩy mạnh tuyên truyền Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Lào 2027

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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về tuyên truyền Năm Hữu nghị cùng phát triển Việt Nam - Campuchia 2027 và Năm Đoàn kết Hữu nghị và Gắn kết Việt Nam - Lào 2027. Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền hướng tới những dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, đồng thời góp phần củng cố nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc gìn giữ, phát triển những mối quan hệ hữu nghị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2027 đánh dấu 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027); 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027). Những sự kiện này là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử, những đóng góp và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa Nhân dân ba nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh mới.

Đối với quan hệ Việt Nam - Campuchia, công tác tuyên truyền tập trung làm rõ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai dân tộc; những đóng góp, hy sinh và sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Cùng với việc giới thiệu các thành tựu hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, nội dung tuyên truyền cũng hướng đến những kết quả trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đáng chú ý, Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU dành sự quan tâm đến việc tuyên truyền kết quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Trọng tâm là kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025, định hướng thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, cùng các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân giữa hai địa phương.

Thông qua việc phản ánh những kết quả hợp tác cụ thể, tỉnh hướng đến giới thiệu các mô hình, hoạt động có hiệu quả, những đóng góp thiết thực đối với đời sống Nhân dân; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa các địa phương, cộng đồng dân cư hai bên. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với điều kiện, tiềm năng và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương.

Cùng với hợp tác địa phương, công tác tuyên truyền về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển được xác định là nội dung quan trọng. Các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, giao lưu, kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại các xã biên giới của tỉnh cần được phản ánh phù hợp, có trọng tâm.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước. Việc thông tin về các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đối ngoại Nhân dân, những câu chuyện, nhân chứng, hình ảnh và địa danh lịch sử tiêu biểu cũng được khuyến khích nhằm làm cho các giá trị hữu nghị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Đối với quan hệ Việt Nam - Lào, nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Bên cạnh việc giới thiệu những thành tựu trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước, tỉnh định hướng phản ánh các kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu Nhân dân.

Một nội dung đáng chú ý là tuyên truyền về bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Lào với nội hàm “gắn kết chiến lược”. Theo định hướng này, thông tin cần làm rõ sự hợp tác ngày càng chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, thương mại, kết nối hạ tầng, năng lượng, nông lâm nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế và du lịch; đồng thời giới thiệu những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở cấp độ địa phương, Lâm Đồng chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa tỉnh với các tỉnh Champasak và Bolykhamxay, ký ngày 27/7/2022; Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bolykhamxay, ký ngày 12/6/2017, cùng những nội dung hợp tác tiếp tục được duy trì theo các văn kiện liên quan.

Việc giới thiệu kết quả giao lưu, hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương, cơ quan và tổ chức của Lào không chỉ góp phần phản ánh những hoạt động đối ngoại cụ thể mà còn hướng đến củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước. Những câu chuyện, hình ảnh, tư liệu và nhân chứng lịch sử tiêu biểu về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cũng được xác định là nguồn tư liệu quan trọng để giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

Để các nội dung tuyên truyền được triển khai rộng khắp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội được xác định là những kênh quan trọng để lan tỏa thông tin chính thống thông qua tin, bài, phóng sự, hình ảnh, video, infographic và tư liệu về quan hệ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, nội dung tuyên truyền sẽ được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, hoạt động giáo dục truyền thống, ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao và các chương trình giao lưu Nhân dân. Những hoạt động trực quan, sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ tiếp cận cũng được khuyến khích, nhất là trên môi trường số và đối với thanh niên, học sinh, sinh viên.

Công tác tuyên truyền được triển khai xuyên suốt năm 2027, trong đó có hai đợt cao điểm. Từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8/2027, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2027, tập trung vào kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, cùng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Về tổ chức thực hiện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin đối ngoại, triển khai hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các xã có chung đường biên giới hoặc có quan hệ hợp tác với địa phương của Campuchia, cần tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kết quả hợp tác giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác nhằm tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng dân cư hai bên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể được giao tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại Nhân dân và giáo dục truyền thống. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, thông qua hoạt động truyền thông, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những hoạt động kỷ niệm, giao lưu và hợp tác.

Đối với các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự, chuyên mục phản ánh truyền thống đoàn kết, hữu nghị và kết quả hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia, Việt Nam với Lào. Việc ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, giới thiệu hoạt động đối ngoại Nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng được chú trọng.

Hướng dẫn cũng đặt ra yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quan hệ Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào. Các cơ quan, đơn vị cần chú trọng tính chính xác, khách quan, đúng định hướng đối ngoại trong từng nội dung tuyên truyền; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân các nước.

Với những nội dung và nhiệm vụ được xác định, công tác tuyên truyền hướng tới năm 2027 không chỉ dừng lại ở việc thông tin về các ngày kỷ niệm, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về giá trị của hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia láng giềng. Từ những hoạt động đối ngoại ở cấp Trung ương đến các chương trình hợp tác cụ thể giữa Lâm Đồng với Mondulkiri, Champasak và Bolykhamxay, việc lan tỏa thông tin chính xác, khách quan và thiết thực sẽ góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường giao lưu Nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác ổn định, lâu dài và cùng phát triển./.