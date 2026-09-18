Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin 2 chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”; “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi yêu cầu tăng tốc vào những tháng cuối năm rất lớn, trong khi môi trường quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất cao của cả hệ thống chính trị, trong đó, ngành Tuyên giáo cả nước cần đẩy mạnh tuyên truyền để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Để góp phần tạo nền tảng chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Ông Phan Xuân Thủy đề nghị, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền cần nhấn mạnh công tác tư tưởng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần phân tích sâu một số điểm mới, rất quan trọng của Chiến lược, như công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thông qua công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa các mô hình mới, cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, khơi dậy khát vọng cống hiến và tư duy đột phá vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị./.