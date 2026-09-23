Đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối tiêu thụ hàng Việt
Ngày 23/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Cà Mau, do đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Phú Mỹ và xã Năm Căn về kết quả thực hiện CVĐ năm 2026.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo CVĐ xã Phú Mỹ tổ chức 287 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 10.210 lượt cán bộ, Nhân dân tham dự; xây dựng 10 mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”, trong đó chọn 2 mô hình làm điểm.
Địa phương phối hợp kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh, nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, quyền lợi người tiêu dùng; chú trọng quảng bá sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản, OCOP và sản phẩm đặc trưng.
Các cơ sở sản xuất được vận động nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
oàn kiểm tra khảo sát tình hình sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng Việt tại chợ Năm Căn.
Tại xã Năm Căn, 6 tháng đầu năm, địa phương tổ chức hơn 40 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.300 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 2 phiên hội chợ hàng Việt về nông thôn với hơn 180 gian hàng, thu hút trên 20.000 lượt khách. Xã hiện có 9 hợp tác xã và 11 sản phẩm OCOP.
Tuy nhiên, tại 2 địa phương, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ; tuyên truyền chưa gắn chặt với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế về nguồn lực, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; một số sản phẩm chưa được đầu tư đồng bộ về nhãn hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc; ban chỉ đạo cấp xã chưa có kinh phí hoạt động riêng.
Các địa phương kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, kết nối cung - cầu; hỗ trợ xây dựng, bảo hộ thương hiệu, mở rộng thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm chủ lực, đặc trưng và OCOP.
Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ tập huấn, tài liệu tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”; bố trí kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo cấp xã.
Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo CVĐ của 2 xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong triển khai CVĐ.
Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quảng bá hàng Việt và sản phẩm địa phương; củng cố, nâng chất các mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”.
Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng sản phẩm OCOP; tăng cường kết nối tiêu thụ, kiểm tra, giám sát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải nhấn mạnh, CVĐ không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động người dân sử dụng hàng Việt mà cần tạo điều kiện để người dân sản xuất sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, thị trường và sức cạnh tranh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/day-manh-tuyen-truyen-ket-noi-tieu-thu-hang-viet-a132652.html