Đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối tiêu thụ hàng Việt

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo CVĐ xã Phú Mỹ tổ chức 287 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 10.210 lượt cán bộ, Nhân dân tham dự; xây dựng 10 mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”, trong đó chọn 2 mô hình làm điểm.

Địa phương phối hợp kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh, nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, quyền lợi người tiêu dùng; chú trọng quảng bá sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản, OCOP và sản phẩm đặc trưng.

Các cơ sở sản xuất được vận động nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải (thứ hai từ trái sang) cùng đ

oàn kiểm tra khảo sát tình hình sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng Việt tại chợ Năm Căn.

Tại xã Năm Căn, 6 tháng đầu năm, địa phương tổ chức hơn 40 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.300 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 2 phiên hội chợ hàng Việt về nông thôn với hơn 180 gian hàng, thu hút trên 20.000 lượt khách. Xã hiện có 9 hợp tác xã và 11 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Phan Thị Trang Phượng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn (bìa phải), thông tin với đoàn công tác về việc xây dựng 10 mô hình “Khu dân cư đoàn kết - ấm no - hạnh phúc" gắn với "Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt” tại 10 ấp.

Tuy nhiên, tại 2 địa phương, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ; tuyên truyền chưa gắn chặt với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế về nguồn lực, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; một số sản phẩm chưa được đầu tư đồng bộ về nhãn hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc; ban chỉ đạo cấp xã chưa có kinh phí hoạt động riêng.

Đồng chí Hồ Thị Út, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN xã, trao đổi về thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động.

Các địa phương kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, kết nối cung - cầu; hỗ trợ xây dựng, bảo hộ thương hiệu, mở rộng thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm chủ lực, đặc trưng và OCOP.

Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ tập huấn, tài liệu tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”; bố trí kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo cấp xã.

Tại buổi làm việc với xã Phú Mỹ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phạm Văn Út đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tiểu thương ưu tiên kinh doanh hàng Việt Nam bảo đảm chất lượng, song song với tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo CVĐ của 2 xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong triển khai CVĐ.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quảng bá hàng Việt và sản phẩm địa phương; củng cố, nâng chất các mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”.

Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng sản phẩm OCOP; tăng cường kết nối tiêu thụ, kiểm tra, giám sát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo CVĐ xã Năm Căn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải nhấn mạnh, CVĐ không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động người dân sử dụng hàng Việt mà cần tạo điều kiện để người dân sản xuất sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, thị trường và sức cạnh tranh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.