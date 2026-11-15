Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Công văn số 1430-CV/BTGTW ngày 10/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và đội ngũ báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Việc tham gia cuộc thi cần gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo kế hoạch, sau 2 tuần tổ chức trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, từ ngày 9/11 đến ngày 22/11/2026, cuộc thi tiếp tục được triển khai trên ứng dụng Hệ thống Thông tin tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là nền tảng quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái số công tác tuyên giáo của Đảng đồng bộ, liên thông, thống nhất; trở thành điểm kết nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên không gian số, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân trong giai đoạn mới.

Để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Hệ thống Thông tin tuyên giáo và tham gia cuộc thi theo tài liệu hướng dẫn hoặc thông qua mã QR được cung cấp. Qua đó, tạo điều kiện để người dùng trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số của Đảng, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin tuyên giáo.

Mã QR:

Việc tích cực hưởng ứng cuộc thi không chỉ góp phần lan tỏa kiến thức về chuyển đổi số mà còn thúc đẩy hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong công tác, học tập và đời sống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia của Ban Tuyên giáo Trung ương

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng.

Hướng dẫn Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia của Ban Tuyên giáo Trung ương