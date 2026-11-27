Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu bên trái) và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi đã thông tin chuyên đề về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026: dấu ấn văn hóa, du lịch và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi thông tin chuyên đề về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Theo đó, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô cấp tỉnh, tiếp tục phát huy thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt, đồng thời mở rộng không gian quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng mới.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Festival Hoa Đà Lạt năm nay hướng đến kết nối những giá trị đặc sắc của 3 vùng cao nguyên, đại ngàn và duyên hải; tôn vinh ngành hoa, nghề trồng hoa, phát huy giá trị sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc và giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch của các địa phương trong tỉnh.

Hội nghị cũng giới thiệu chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”. Chiến dịch nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị

Định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và con người Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.

Vì vậy, công tác tuyên truyền cần làm rõ mục đích, ý nghĩa, chủ đề, quy mô và các hoạt động trọng tâm; gắn quảng bá Festival với giới thiệu cảnh quan, di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng của các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số để lan tỏa hình ảnh Festival Hoa

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Festival; bảo đảm thông tin chính thống, thống nhất về chủ đề, thông điệp và bộ nhận diện.

Đồng thời, chú trọng phát huy hiệu quả của báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số để lan tỏa hình ảnh Festival, tạo sự hưởng ứng rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh hoa Đà Lạt và con người Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Bên cạnh nội dung tuyên truyền về Festival, hội nghị cũng triển khai định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; các chủ trương, quy định mới của Đảng về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, tập trung thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2027, các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân đầu tư công, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Riêng đối với tỉnh Lâm Đồng, cần chú trọng tuyên truyền kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm, cải cách hành chính, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch.