Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối của Đảng đến người dân

Các nội dung quán triệt gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh trật tự; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bù Gia Mập Điểu Kiêng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên xã Bù Gia Mập cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững những nội dung trọng tâm; bảo đảm việc học tập, quán triệt được thực hiện thực chất, tránh hình thức, gắn chặt với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí yêu cầu: Sau hội nghị, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để cụ thể hóa nội dung các văn bản thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.