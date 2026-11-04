Đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thuận tuyển quân

Công tác sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ tại xã Thanh An.

Năm 2027, xã Na Sang được giao 37 chỉ tiêu tuyển quân, gồm 22 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 15 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Qua rà soát, toàn xã có 188 công dân thuộc diện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ động phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, đưa công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và công dân.

Từ giữa tháng 9/2026, các quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã được giao đến công dân thuộc diện thực hiện. Các tổ công tác được phân công phụ trách từng địa bàn, phối hợp với trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, thôn đội trưởng và lực lượng an ninh thôn, bản trực tiếp đến từng hộ gia đình gặp gỡ, tuyên truyền. Ngày 5/10, xã tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Song, một số công dân vắng mặt chưa tham gia sơ tuyển.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Na Sang cho biết, địa phương đã xác minh lý do công dân vắng mặt theo thời gian quy định, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích để thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua buổi làm việc, 100% công dân vắng mặt đã được vận động, yêu cầu chấp hành quy định và phối hợp thực hiện các bước tuyển quân theo hướng dẫn của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Tại xã Thanh An, công tác sơ tuyển ghi nhận sự tham gia đầy đủ của công dân thuộc diện gọi khám. Năm 2027, xã được giao 25 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 15 chỉ tiêu nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Qua rà soát, địa phương có 118 công dân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe để tuyển chọn nhập ngũ. Nhờ chủ động chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền từ sớm, 100% công dân thuộc diện sơ tuyển đã có mặt, việc khám sơ tuyển diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Năm 2027, tỉnh Điện Biên dự kiến tuyển chọn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 430 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, các địa phương tập trung rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi, tổ chức sơ tuyển sức khỏe và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm số lượng, thành phần theo quy định; hướng dẫn ban CHQS xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, trọng tâm là rà soát nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bình xét các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ từ thôn, bản, tổ dân phố và hoàn thành sơ tuyển sức khỏe.

Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan được đẩy mạnh. Các địa phương tập trung phổ biến quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ, trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, quyền lợi của công dân khi thực hiện nghĩa vụ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình. Những hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt đối với vi phạm quy định về nhập ngũ được thông tin tới người dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 10.244 công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong đó, 4.162 công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và 6.082 công dân thuộc diện nhập ngũ. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục quản lý chặt nguồn, tổ chức các bước tuyển chọn tiếp theo, bảo đảm đúng đối tượng và quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến ngày 31/12/2026, tỉnh tổ chức khám tuyển sức khỏe cấp tỉnh. Trong tháng 12/2026, các địa phương tiến hành thâm nhập, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và hoàn thiện hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Tháng 1/2027, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tháng 2/2027 tổ chức lễ giao nhận quân.

Từ nay đến thời điểm giao nhận quân, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chặt chẽ từng khâu, từ rà soát, quản lý nguồn, tuyên truyền, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt hồ sơ đến thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, phát lệnh gọi nhập ngũ, quản lý công dân và hiệp đồng giữa địa phương giao quân với đơn vị nhận quân. Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện xuyên suốt nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, hạn chế sai sót trong quá trình triển khai.

Năm 2027 là năm thứ hai thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đặt ra yêu cầu các địa phương phải chủ động hơn trong quản lý nguồn công dân, phối hợp giữa các lực lượng và tổ chức thực hiện từng khâu theo đúng quy trình. Từ thực tiễn tại Na Sang, Thanh An có thể thấy, tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở giữ vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình. Khi mỗi thanh niên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và tự giác thực hiện nghĩa vụ, công tác tuyển quân sẽ có thêm nền tảng để hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng và đúng quy định pháp luật.