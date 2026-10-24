Đẩy mạnh tuyên truyền Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo công tác chuẩn bị triển khai Đề án thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 72, tỉnh Thái Nguyên xây dựng Đề án “Thực hiện BHYT toàn dân và miễn phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Thái Nguyên cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Theo Đề án, khoảng 1,14 triệu người tại 78 xã, phường, chủ yếu ở các xã vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I, được thụ hưởng chính sách. Tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người chưa có thẻ thuộc diện được hỗ trợ, góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) cử giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại trạm y tế cơ sở các xã khu vực phía Bắc của tỉnh.

Đánh giá cao sự chủ động của ngành Y tế, các sở, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức chương trình.

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ đối tượng, phạm vi và quyền lợi được thụ hưởng; làm nổi bật ý nghĩa nhân văn của chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội; gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Cũng trong chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.