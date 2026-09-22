Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật tới cán bộ, hội viên nông dân

Các đại biểu dự Hội nghị.

9 tháng năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh kết nạp mới 2.596 hội viên, vượt kế hoạch, nâng tổng số hội viên lên gần 199.000 người.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Quỹ Hỗ trợ nông dân có dư nợ trên 93,4 tỷ đồng, giúp 1.608 hộ đầu tư chăn nuôi, trồng chè, cây ăn quả và phát triển kinh tế tập thể. Các cấp Hội còn phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho gần 47.000 hộ hội viên vay vốn sản xuất.

Trong quý IV, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật tới cán bộ, hội viên; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa IX và Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa I.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp Hội hướng dẫn thành lập chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phát triển mô hình kinh tế tập thể, mô hình nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản, nhất là chè Thái Nguyên...

Tại Hội nghị, đại biểu được phổ biến Hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các kế hoạch của UBND tỉnh về vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn và bồi dưỡng cán bộ Hội.