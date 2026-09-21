Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia BHYT, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền chính sách BHYT HSSV. Trong phần thảo luận, hỏi đáp trực tiếp, nhiều thắc mắc của sinh viên về việc chuyển tuyến KCB ban đầu, quyền lợi khi thực tập tại địa phương khác, hay các lỗi thường gặp khi cài đặt ứng dụng VssID đều được các cán bộ Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia giải đáp thỏa đáng. Thông qua hoạt động này, mỗi sinh viên không chỉ chủ động tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, mà còn trở thành một “tuyên truyền viên tích cực” lan tỏa giá trị của chính sách BHYT đến gia đình và cộng đồng.

Cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 825.647/829.810 HSSV tại 1.520 cơ sở giáo dục, dạy nghề tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 99,5%. Trong đó, gần 43,5% HSSV được Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT.

Trong số 0,5% tương đương 4.163 HSSV chưa tham gia BHYT có 127 học sinh tại 6 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 1.267 HSSV tại 8 trường cao đẳng, dạy nghề; 361 sinh viên tại 3 trường đại học, số còn lại rải rác tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, có 5 BHXH cơ sở đạt 100% học sinh tham gia BHYT gồm: Cao Phong, Tân Lạc, Tân Sơn, Thanh Thủy và Vĩnh Tường.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ bao phủ BHYT ở Phú Thọ chưa đạt 100% là vì các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV còn vướng mắc. Theo quy định, BHYT HSSV là hình thức bắt buộc và Quy chế về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy đã quy định rõ trách nhiệm tham gia BHYT đối với sinh viên nhưng lại chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Do đó, các cơ sở giáo dục chưa có biện pháp ràng buộc HSSV phải tham gia BHYT, dẫn đến tỷ lệ tham gia BHYT tại một số trường cao đẳng, dạy nghề và đại học chưa đạt 100% theo quy định.

Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan của một bộ phận HSSV cho rằng bản thân đang trong độ tuổi khỏe mạnh, ít ốm đau nên không cần tham gia BHYT. Cá biệt còn có phụ huynh học sinh nhầm lẫn giữa BHYT HSSV và bảo hiểm thân thể, do nhà trường triển khai cả hai loại bảo hiểm này.

Hệ thống y tế học đường chưa thực sự phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Tất cả những điều đó ảnh hưởng tới kết quả vận động, thu tiền tham gia BHYT của HSSV.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ trả lời câu hỏi về chính sách bảo hiểm y tế dành cho học sinh, sinh viên.

Để đạt được mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2026-2027 đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhà trường và toàn xã hội.

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT; giao chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu huy động hết số HSSV tham gia BHYT, đồng thời tiếp tục duy trì sự ổn định hàng năm.

Cơ quan BHXH các cấp phối hợp với ngành Giáo dục triển khai chính sách BHYT HSSV theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT HSSV, phấn đấu hằng năm đạt 100% HSSV tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; duy trì và bảo đảm mục tiêu đạt 100% đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định, quyền lợi và trách nhiệm tham gia, cơ quan BHXH chú trọng tuyên truyền những trường hợp thực tế, người thật, việc thật, trong đó có HSSV trên địa bàn tỉnh được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh lớn. Những câu chuyện cụ thể sẽ góp phần giúp HSSV, phụ huynh hiểu rõ hơn ý nghĩa của chính sách, từ đó nâng cao nhận thức và chủ động tham gia.

Cùng với tuyên truyền, cơ quan BHXH các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT nói chung và HSSV nói riêng. Việc hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, hỗ trợ giải quyết thủ tục và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cần được chú trọng, tạo thuận lợi cho HSSV trong quá trình tham gia, sử dụng chính sách. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho HSSV và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.