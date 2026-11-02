Đẩy mạnh tuyên truyền bằng trí tuệ nhân tạo phù hợp tâm lý thanh niên

Các bạn trẻ hào hứng tham gia Festival Thanh niên quốc tế lần thứ 4 do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức tháng 10 vừa qua. (Ảnh: LINH PHAN)

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học vừa qua, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm học 2025-2026, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục, có thể kể đến các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, những chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, các Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường”...

Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” được triển khai trên 5 lĩnh vực trọng tâm: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng và tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Nổi bật, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các sân chơi như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII năm 2026, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng... tiếp tục tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước được chú trọng thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển ý tưởng kinh doanh và các sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên, tiêu biểu là Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII năm 2026, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy năng lực và khát vọng lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ Thủ đô.

Các đại biểu tham luận, qua đây nêu lên những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phong trào thanh khối trường học Thủ đô năm học 2025-2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Công tác hội nhập quốc tế tiếp tục được quan tâm thông qua các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô với điểm nhấn là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Chỉ tính riêng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai 8 đội hình thanh niên tình nguyện cấp thành phố, tập trung vào chuyển đổi số, hỗ trợ dịch vụ hành chính công, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn minh đô thị và tham gia giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026; trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trực thuộc xã, phường năm học 2025-2026; trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thuộc khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2025-2026.

Ban tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: LINH PHAN)

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao Cờ thi đua tặng 7 Hội Sinh viên các đơn vị dẫn đầu cụm thi đua vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025-2026.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua tặng nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhiệt liệt biểu dương những kết quả tích cực trong công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 205-2026.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên tại một số đơn vị còn chậm; tỷ lệ đoàn viên tham gia các cuộc thi, hội thi do Trung ương Đoàn phát động chưa tương xứng với quy mô đoàn viên toàn khối; tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ đó, đồng chí gợi mở 8 nhiệm vụ trọng tâm, tiêu biểu có việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội để truyền thông phù hợp tâm lý, nhu cầu của thanh niên; chuyển mạnh phong trào tình nguyện theo số lượng sang có chiều sâu, sản phẩm và giá trị thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong học sinh, sinh viên, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.