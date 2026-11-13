Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc

Sở Xây dựng Khánh Hoà vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; UBND các xã, phường; các đơn vị kinh doanh vận tải; Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa; Bến xe Ninh Thuận về việc triển khai tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Nội dung tuyên truyền theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo văn bản, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung an toàn giao thông đến người tham gia giao thông bằng các hình thức phù hợp; trong đó chú trọng tại các đầu mối giao thông, bến xe, trạm dừng nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải và thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông. Các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức phổ biến nội dung tuyên truyền đến đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách; đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong quá trình hoạt động vận tải.

UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung an toàn giao thông trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân.

Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông; Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố yêu cầu tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV chủ động bố trí nhân sự tiếp nhận tờ rơi theo số lượng; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến, các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và trạm dừng nghỉ tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi đến người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc; kết hợp phổ biến nội dung tuyên truyền thông qua mã QR và các phương tiện truyền thông phù hợp.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tờ rơi và mã QR, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người tham gia giao thông bằng các hình thức phù hợp; tập trung tại các đầu mối giao thông, bến xe, trạm dừng nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải và thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương. Nội dung chủ yếu cần tuyên truyền là: Tập trung lái xe; giữ khoảng cách an toàn; không cắt đầu xe khách; thắt dây an toàn; nhập làn an toàn - tách làn đúng lối…