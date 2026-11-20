Khu Quản lý đường bộ III triển khai phối hợp tuyên truyền, phát tờ rơi về an toàn giao thông tại các trạm dừng nghỉ trên 5 tuyến cao tốc gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 7544/CĐBVN-TCGT ngày 6/11/2026, Khu Quản lý đường bộ III đã ban hành Văn bản số 2538/KQLĐBIII-TCGT ngày 9/11/2026, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức tiếp nhận và cấp phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tại 7 trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Từ ngày 19/11/2026, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) triển khai phối hợp tuyên truyền, phát tờ rơi về ATGT tại các trạm dừng nghỉ trên 5 tuyến cao tốc gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang.

Khu Quản lý đường bộ III triển khai phối hợp tuyên truyền, phát tờ rơi về an toàn giao thông tại các trạm dừng nghỉ trên 5 tuyến cao tốc gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang.

Theo kế hoạch, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 được giao tiếp nhận, cấp phát 1.500 tờ rơi tại hai trạm dừng nghỉ. Trong đó, 500 tờ được cấp phát tại trạm dừng nghỉ tạm Km1018+100 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý; 1.000 tờ tại trạm Đình Cương, Km1065+620, trên tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn do Liên danh Petrolimex quản lý.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 được giao 4.500 tờ rơi để triển khai tại 5 trạm dừng nghỉ, gồm: trạm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km1127+820) với 500 tờ; trạm Hoài Nhơn-Quy Nhơn (Km1173+500), trạm Quy Nhơn-Chí Thạnh (Km1251+500), trạm Vân Phong-Nha Trang (Km1388+900) và trạm Nha Trang-Cam Lâm (Km1451+930), mỗi trạm 1.000 tờ. Các trạm dừng nghỉ này do các đơn vị, liên danh được giao quản lý, khai thác theo quy định.

Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các văn phòng trực thuộc chủ động phối hợp đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và nhà đầu tư tổ chức cấp phát tài liệu thuận tiện, an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến. Quá trình triển khai phải được theo dõi, tổng hợp kết quả, kèm hình ảnh minh chứng và báo cáo về Khu Quản lý đường bộ III trước ngày 10/12/2026 để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.

Cùng với việc triển khai cấp phát tài liệu tại các trạm dừng nghỉ khu vực miền trung, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn tiếp tục được đẩy mạnh trên các tuyến cao tốc.

Chiều 18/11, tại cao tốc CT.01, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền tham gia phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tới các tài xế.

Trước đó, chiều 18/11, tại trạm dừng nghỉ Km227+500 (phải tuyến), trên đường cao tốc CT.01, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn được chính thức triển khai với sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Hoạt động này là một trong những nội dung thuộc chương trình phối hợp giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông theo Quy chế phối hợp số 8208/QCPH-CSGT-ĐBVN, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe nhận diện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tại chương trình, cán bộ chức năng trực tiếp trao tài liệu tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện, đồng thời phổ biến những quy định cần lưu ý khi lưu thông trên đường cao tốc, hướng dẫn nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và cách xử lý tình huống nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Việc lựa chọn các trạm dừng nghỉ làm địa điểm tuyên truyền được đánh giá là hình thức tiếp cận phù hợp, tạo điều kiện để lực lượng chức năng trực tiếp cung cấp thông tin đến lái xe, nhất là những người thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để người điều khiển phương tiện tiếp nhận, trao đổi và nâng cao kiến thức, kỹ năng trước khi tiếp tục hành trình.

Bên cạnh hình thức phát tài liệu trực tiếp, các thông điệp về an toàn giao thông còn được truyền tải thông qua hệ thống biển báo điện tử (VMS) trên toàn tuyến. Việc kết hợp nhiều phương thức tuyên truyền góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, giúp các khuyến cáo về an toàn giao thông được truyền tải thường xuyên, kịp thời đến người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe nhận diện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cùng với công tác tuyên truyền, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp về tổ chức giao thông, ứng dụng công nghệ và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khảo sát, đề xuất 77 vị trí trên 16 tuyến cao tốc để thực hiện kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo hướng dẫn khoảng cách an toàn. Đây là những giải pháp góp phần hỗ trợ người lái xe nhận biết, duy trì khoảng cách phù hợp giữa các phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm khi lưu thông ở tốc độ cao.

Cùng với đó, 11 Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông tuyến (TMC) trên các tuyến cao tốc bắc-nam và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đa làn tự do đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực giám sát, điều hành giao thông, hỗ trợ phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền nhấn mạnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa quản lý hạ tầng, ứng dụng công nghệ, công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Trong đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện có vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền cho rằng, những hành vi tưởng chừng đơn giản như thắt dây an toàn, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện đều có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Xây dựng những tuyến đường cao tốc an toàn không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác hạ tầng và lực lượng chức năng, mà còn đòi hỏi sự tự giác, trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông. Việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người lái xe, kết hợp các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sẽ góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại trên các tuyến cao tốc.