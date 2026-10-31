Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương cho biết, Bộ VHTTDL đã ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động hưởng ứng.

Đến ngày 29/10, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động. Nội dung triển khai tập trung vào tuyên truyền, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tại cộng đồng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bộ VHTTDL

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ VHTTDL, công tác chuẩn bị đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch.

Đáng chú ý, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đang được xây dựng nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các hoạt động trên môi trường số. Tính đến 15 giờ ngày 25/10, 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật 467 sự kiện lên nền tảng.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng sẽ bao gồm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng, hoạt động điện ảnh, giới thiệu di sản, bảo tàng, phát triển văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ Nhân dân. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện lịch trình và phương án tổ chức trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đánh giá các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ VHTTDL

Nhấn mạnh yêu cầu thống nhất trong công tác truyền thông, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị sử dụng mẫu biểu trưng “Ngày Văn hóa Việt Nam” đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính đồng bộ trong nhận diện và quảng bá sự kiện. Qua đó, góp phần nâng cao sức lan tỏa của các hoạt động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo Nhân dân.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, chủ động cập nhật thông tin các hoạt động lên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, góp phần kết nối, giới thiệu và quảng bá rộng rãi các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên môi trường số.