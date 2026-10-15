Đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình truyền thông du lịch. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

BenThanh Tourist vừa liên tiếp đón nhận các danh hiệu “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh 2026” và “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2026” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng thương hiệu, phát triển hoạt động kinh doanh và nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, BenThanh Tourist đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng. Công ty đồng thời làm mới danh mục sản phẩm, phát triển các chương trình chuyên biệt gắn với văn hóa bản địa, lễ hội, ẩm thực, nghỉ dưỡng và thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ phân khúc tiêu chuẩn đến cao cấp.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi triển khai chương trình quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm”. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Sự phát triển của BenThanh Tourist góp phần làm cho bức tranh du lịch thành phố trong 9 tháng năm 2026 thêm tươi sáng. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng qua, thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Kết quả này là cơ sở để ngành du lịch phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng.

Để tiếp tục đạt con số tăng trưởng ấn tượng trong những tháng còn lại của năm, ngành du lịch thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu nhằm tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Theo đó, Sở Du lịch vừa công bố Chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm” gắn quảng bá thương hiệu điểm đến với các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức kích hoạt Hành trình "Check-in Thành phố Hồ Chí Minh-360 độ sống động". (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Sở Du lịch thực hiện chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực gồm: Du lịch ẩm thực; du lịch y tế; du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái. Cách tổ chức theo chủ đề giúp làm rõ thế mạnh của du lịch thành phố, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành lựa chọn nội dung, sản phẩm phù hợp để tham gia.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm” được triển khai thể hiện định hướng đổi mới cách xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố. Trọng tâm là một hình ảnh thống nhất, có bản sắc và sức cạnh tranh; phát huy sự đa dạng của các địa bàn, sản phẩm và trải nghiệm để làm giàu thêm giá trị chung của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi xác định, sức thuyết phục của truyền thông bắt đầu từ chất lượng thực tế của điểm đến. Mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ. Mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu. Vì vậy, đổi mới truyền thông phải đi cùng với nâng cao chất lượng du lịch, lấy sự hài lòng và niềm tin của du khách làm thước đo”, ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.

Các đơn vị ký kết hợp tác Chương trình truyền thông quảng bá du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm”. (Ảnh: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Bên cạnh đó, để quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch còn tập trung đẩy mạnh Ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách, kết nối điểm đến thông qua Chương trình “Hành trình check-in Thành phố Hồ Chí Minh-360 độ sống động”, tổ chức các Chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông và triển khai Giải thưởng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Vibrant Award 2026.

Cụ thể, nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” được giới thiệu nhằm kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và các ưu đãi của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chánh Văn phòng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tiện ích gồm bản đồ trải nghiệm tương tác giúp tra cứu tuyến, điểm, sự kiện và dịch vụ theo sở thích; công cụ gợi ý lịch trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên thời gian lưu trú, ngân sách và nhu cầu của du khách. Vibrant Pass tích hợp thao tác quét mã QR tại điểm đến, tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và tiếp cận ưu đãi theo điều kiện của chương trình.

Khách sạn Viễn Đông (thuộc BenThanh Tourist) đẩy quảng bá ẩm thực chay đến du khách. (Ảnh: BenThanh Tourist cung cấp)

Nền tảng đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ đối tác theo dõi lượt tương tác, lượt check-in và thời điểm khách quan tâm. Các thông tin này góp phần giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả tham gia, điều chỉnh hoạt động quảng bá và tổ chức dịch vụ phù hợp.

Trong khi đó, Giải thưởng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Vibrant Award 2026 là một trong những điểm nhấn đặc sắc của ngành du lịch thành phố trong năm 2026, hướng đến trở thành giải thưởng thường niên ghi nhận và lan tỏa những giá trị nổi bật của ngành du lịch thành phố.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến có đóng góp tích cực cho du lịch thành phố; khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển những sản phẩm có bản sắc.

Sở Du lịch kỳ vọng các chương trình truyền thông vừa triển khai sẽ tạo được sự gắn kết thực chất giữa quảng bá và phát triển thị trường, giữa xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng điểm đến.

Qua đó, chuỗi chương trình sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm, thúc đẩy chi tiêu, tăng tổng thu du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.