Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTHCTL đến năm 2030, Kế hoạch 5603 ngày 3-7-2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về công tác PCTHCTL năm 2026 và Hợp đồng trách nhiệm 79 ngày 8-5-2026 giữa Quỹ PCTHCTL (Bộ Y tế) với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp, công tác truyền thông được triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, hướng đến nhiều nhóm đối tượng.

CDC tỉnh Đồng Tháp là đơn vị thường trực, chủ trì chuyên môn và điều phối các hoạt động tuyên truyền. Nội dung tập trung cung cấp kiến thức về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động; phổ biến các quy định của Luật PCTHCTL, các địa điểm cấm hút thuốc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện môi trường không khói thuốc. Đặc biệt, hoạt động truyền thông chú trọng nhận diện tác hại và nguy cơ từ các sản phẩm thuốc lá mới như: Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chuyên viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn tuyên truyền cho cán bộ tham gia công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, CDC tỉnh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tuyên truyền các quy định pháp luật, kiến thức PCTHCTL. Tại cơ sở, hệ thống truyền thanh tiếp tục được phát huy, nhất là ở khu vực nông thôn. Theo kế hoạch, toàn tỉnh thực hiện 2.040 lần phát bài tuyên truyền. CDC tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm nội dung chuyên môn, thông điệp được chuẩn hóa; UBND các xã, phường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ công tổ chức thực hiện. Cùng với đó, 20 buổi truyền thông lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng được tổ chức tại các địa bàn triển khai chính và các trục giao thông huyết mạch của tỉnh. Hình thức tuyên truyền kết hợp hệ thống loa và pa nô trực quan, góp phần đưa thông tin về PCTHCTL đến người dân tại cộng đồng.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31-5, tỉnh tổ chức 1 buổi mít tinh cấp tỉnh với 300 người tham dự nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá; đồng thời tăng cường sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành trong thực hiện công tác PCTHCTL.

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Trường học được xác định là một trong những địa bàn trọng tâm của công tác truyền thông PCTHCTL. Năm 2026, tỉnh tổ chức 30 buổi truyền thông trực tiếp tại các trường THCS và THPT cho khoảng 3.000 học sinh, giáo viên. Nội dung tập trung vào tác hại của thuốc lá, hút thuốc thụ động và những nguy cơ liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh.

Để nâng cao chất lượng truyền thông tại cơ sở, công tác đào tạo, tập huấn cũng được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng. Cán bộ y tế cơ sở được tổ chức 5 lớp, với 250 người, về kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. Mạng lưới cộng tác viên tham gia (1 lớp có 50 người), tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và điều phối môi trường không khói thuốc. Đối với cán bộ tham gia công tác PCTHCTL, 5 lớp với 250 người được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức tổng quan và kỹ năng thực thi pháp luật về PCTHCTL. Cán bộ cơ sở y tế được tập huấn qua 10 lớp, 500 người, về quy trình xây dựng và duy trì cơ sở y tế không khói thuốc.

Đội ngũ giáo viên phổ thông được tập huấn 10 lớp, với 500 người, về kỹ năng truyền thông và lập kế hoạch giáo dục sức khỏe học đường. Báo cáo viên là cán bộ Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe phối hợp Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh dưỡng thuộc CDC tỉnh. Các lớp được tổ chức tại 2 cơ sở, phục vụ giáo viên thuộc các khu vực khác nhau trong tỉnh. Bên cạnh đó, CDC tỉnh sản xuất và cấp phát 110 pa nô, 250 bình giữ nhiệt và 900 lịch để bàn có thông điệp tuyên truyền PCTHCTL. Các sản phẩm được sử dụng tại cơ quan, đơn vị, góp phần duy trì thông tin nhắc nhở về tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc.

Công tác giám sát thực thi được thực hiện song song với tuyên truyền. Theo kế hoạch, 15 ngày giám sát tại 60 đơn vị gồm: Nhà hàng, khách sạn, cơ sở y tế và trường học, nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định cấm hút thuốc. Tỉnh cũng triển khai 1 cuộc điều tra về thực trạng sử dụng thuốc lá và hiệu quả thực thi Luật PCTHCTL trên địa bàn, làm cơ sở cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu trong thời gian tới.

Với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng từ Quỹ PCTHCTL - Bộ Y tế, công tác PCTHCTL năm 2026 được triển khai kết hợp giữa truyền thông, đào tạo, giám sát và nghiên cứu. Sự phối hợp giữa ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và các trường học góp phần đưa thông tin PCTHCTL đến gần hơn với người dân, học sinh, giáo viên và cán bộ, công chức, từng bước nâng cao ý thức thực hiện các quy định và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh.