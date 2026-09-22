Đẩy mạnh truyền thông ngày Pháp luật Việt Nam

Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các quy định mới có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; chú trọng những nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thành phố khuyến khích đa dạng hóa hình thức truyền thông như: tổ chức diễn đàn, hội nghị pháp luật, livestream, podcast, video ngắn, infographic, hỏi - đáp pháp luật; ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải đáp vướng mắc; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch về chính sách, pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai thường xuyên đến hết năm 2026, tập trung trong tháng 10 và 11, cao điểm từ ngày 1 đến 9-11. Thành phố yêu cầu tránh phô trương, hình thức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp trước ngày 12-11-2026.