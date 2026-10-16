Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa không khí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp

Theo kế hoạch, hệ thống thông tin phục vụ đại hội sẽ được xây dựng, nâng cấp và vận hành đồng bộ. Trang thông tin điện tử chính thức đóng vai trò là kênh cung cấp dữ liệu tập trung, cập nhật lịch thi đấu, địa điểm tổ chức, danh sách các đoàn, vận động viên, kết quả từng ngày và bảng tổng sắp huy chương.

Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21.11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM). Ảnh: Vĩnh Hy

Những kỷ lục mới cùng các thông báo của Ban tổ chức cũng sẽ được đăng tải để phục vụ nhu cầu theo dõi của người hâm mộ và giới chuyên môn.

Trung tâm báo chí phục vụ đại hội dự kiến hoạt động từ ngày 14.11 đến 12.12 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Cơ sở này được bố trí khu vực làm việc, phòng họp báo, đường truyền Internet và các trang thiết bị cần thiết, hỗ trợ phóng viên cập nhật thông tin, truyền tải nhanh chóng những diễn biến nổi bật tại các địa điểm thi đấu.

Bên cạnh hoạt động cung cấp thông tin thường xuyên, Ban tổ chức dự kiến tổ chức hai cuộc họp báo để tăng cường kết nối với các cơ quan truyền thông.

Họp báo trước khai mạc diễn ra ngày 12.11 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cung cấp những thông tin chính thức về công tác tổ chức. Họp báo tổng kết dự kiến tổ chức ngày 12.12, tập trung thông tin kết quả và đánh giá những điểm nhấn của đại hội.

Một hoạt động đáng chú ý khác là triển lãm ảnh với chủ đề hành trình các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Công viên Chi Lăng (TP.HCM), từ ngày 20.11 đến 12.12.2026.

Với khoảng 80 đến 90 bức ảnh, triển lãm sẽ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của đại hội, những thành tích tiêu biểu của thể thao Việt Nam và TP.HCM, đồng thời phản ánh công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội lần thứ X.

Hướng đến kỳ đại hội quy mô lớn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12, gồm 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung tranh tài chính thức. Hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn dự kiến tham gia. Sự kiện cũng đánh dấu lần trở lại của ngày hội thể thao hàng đầu cả nước tại TP.HCM sau 20 năm.

Pickleball lần đầu có tên trong chương trình thi đấu tại đại hội. Ảnh: Vĩnh Hy

Khi thời điểm khai mạc đến gần, công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn quyết định. Các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra lực lượng, hoàn thiện điều lệ, bố trí trọng tài và rà soát cơ sở vật chất tại những địa điểm thi đấu. Đây là những khâu then chốt nhằm bảo đảm tiến độ tổ chức, tính công bằng và chất lượng chuyên môn.

Việc đẩy mạnh truyền thông song hành với hoàn thiện công tác tổ chức không chỉ giúp công chúng tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam, khơi dậy tinh thần thi đấu và cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.