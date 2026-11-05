Đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong lĩnh vực giảm nghèo bền vững, công tác truyền thông tập trung vào phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và lan tỏa những tấm gương tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số trồng hạt dẻ.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nội dung phải phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ; gắn bảo tồn bản sắc, tri thức bản địa với sinh kế, OCOP, du lịch cộng đồng và thị trường. Kế hoạch chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ truyền thông cộng đồng; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, phụ nữ, thanh niên, hợp tác xã và chủ thể OCOP.

Theo định hướng của Kế hoạch, công tác truyền thông cần thực sự đến gần người dân, để người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể tham gia, giám sát, phản hồi và trực tiếp lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả.

Việc ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 cho thấy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, lấy hiệu quả tiếp cận và sự tham gia của người dân làm một trong những yếu tố quan trọng.