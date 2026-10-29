Đẩy mạnh truyền thông để người dân quan tâm, cập nhật thông tin trên VneID

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ thông tin về tình hình làm sạch dữ liệu hộ tịch. Theo đó, Cục Hành chính tư pháp đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị truyền thông để tổ chức truyền thông, tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức và người dân về việc chủ động cung cấp Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Bản án/Quyết định ly hôn trên ứng dụng VneID; nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tích hợp, cập nhật thông tin khai sinh, tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VneID. Đồng thời, phổ biến chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với công dân hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID.

Về tình hình cung cấp hạ tầng cho Phần mềm quản lý giải quyết hồ sơ quốc tịch, hiên nay Cục Công nghệ thông tin đang cấp phát hạ tầng để cài đặt kiểm thử, nghiệm thu phần mềm tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ. Dự kiến 30/10 cấp phát. Sau khi nghiệm thu dự án, sẽ tiến hành cấp phát và chuyển đổi hệ thống lên hạ tầng thuê Cloud của FPT.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ thông tin tại cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch 100 ngày, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 17/20 nhiệm vụ theo dõi trên hệ thống của Văn phòng Trung ương Đảng; hoàn thành 19/28 nhiệm vụ theo Quyết định số 1738/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2026.

Đối với nhiệm vụ hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu hộ tịch, dữ liệu biện pháp bảo đảm, dữ liệu trợ giúp pháp lý, dữ liệu thi hành án dân sự đủ điều kiện đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 11/2026, theo báo cáo, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin đang dự thảo Báo cáo của Bộ Tư pháp, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về việc Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu hộ tịch, dữ liệu biện pháp bảo đảm, dữ liệu trợ giúp pháp lý, dữ liệu thi hành án dân sự đủ điều kiện đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Dự kiến trình Lãnh đạo Bộ xem xét, lấy ý kiến Cơ quan Thường trực (Bộ Công an) trước ngày 3/11/2026.

Đối với Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, hiện Cục Công nghệ thông tin đang xây dựng Kế hoạch của Bộ và Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án, dự kiến trình trình Lãnh đạo Bộ ban hành trước ngày 15/11/2026…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu phải hoàn thành trong năm 2026. Vì vậy, các đơn vị phải chủ động phối hợp, đẩy nhanh triển khai, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100%.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng kết luận cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu hộ tịch, Bộ trưởng lưu ý Cục Hành chính tư pháp cần quan tâm hơn nữa đến việc vận động người dân chủ động tích hợp, cập nhật thông tin khai sinh, tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VneID. Trong đó, phối hợp với Cổng Pháp luật quốc gia, Báo Pháp luật Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để người dân quan tâm, tiếp tục cập nhật thông tin trên VneID. Bởi việc cập nhật thông tin rất quan trọng và mang lại lợi ích lớn. Thông qua việc cập nhật thông tin, sẽ rà soát được trường hợp chưa có Giấy khai sinh, nhất là với trẻ em yếu thế.

Liên quan đến Kế hoạch 100 ngày, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ của tháng 10 và tháng 11; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, không để nợ đọng. Đối với những nhiệm vụ thường xuyên, cần phải hoàn thành theo đúng kế hoạch…/.