Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, chiều 21/11/2026. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực theo những định hướng đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao tại Jakarta tháng 7/2026 và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế rà soát định kỳ để triển khai đầy đủ, hiệu quả các mục tiêu của Chương trình hành động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường kết nối và hiểu biết giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy đà tăng trưởng tích cực của hợp tác thương mại và đầu tư; mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số. Về hợp tác Halal, Bộ trưởng đề nghị Indonesia tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Halal của Việt Nam; hai bên sớm ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, và giao lưu nhân dân; củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học-công nghệ, du lịch, văn hóa, giáo dục...; hợp tác chặt chẽ, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự trên biển, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.