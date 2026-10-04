Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo kết luận, bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được, cần phải thẳng thắn nhìn nhận các điểm nghẽn, tồn tại trong công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Để công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng triển khai thực chất, có hiệu quả, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai các nhiệm vụ phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành đầu việc” sang “tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn”.

Người đứng đầu các cơ quan Đảng ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ, ngày 20/7/2026 của Cơ quan Thường trực và Kế hoạch số 21-KH/BCĐ, ngày 4/8/2026 của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện, nhất là giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn.

Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ cốt lõi, cấp bách: Ban hành Khung kiến trúc số của cơ quan Đảng. Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi của Văn phòng Trung ương Đảng. Hoàn thành khắc phục các lỗ hổng về bảo mật và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tiến hành cấp phát tài nguyên, bảo đảm đủ năng lực vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn.

Nâng cao chất lượng hạ tầng, dữ liệu và hiệu quả sử dụng các nền tảng, ứng dụng số. Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thường xuyên tự rà soát, thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ đúng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; chia sẻ đúng yêu cầu sử dụng. Kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song bản giấy và điện tử kéo dài, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế.

Về an toàn thông tin, an ninh mạng, Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ yêu cầu, quá trình chuyển đổi số phải đi đôi với các giải pháp an ninh mạng tương xứng. Xác định việc bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục.

Về duy trì theo dõi, kiểm đếm trách nhiệm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, địa phương bảo đảm tiến độ chung; duy trì báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn; chú trọng việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng.

Về một số nội dung kiến nghị, Thông báo nêu rõ, thống nhất về chủ trương để Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan thử nghiệm tại Ban Tổ chức Trung ương.

Việc thử nghiệm phải có phạm vi, tiêu chí đầu vào, người dùng và phương pháp đánh giá, phù hợp với Khung Kiến trúc số của cơ quan Đảng, không trùng lặp với các nền tảng dùng chung, có khả năng kết nối, tích hợp với các nền tảng do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phát triển. Ban Tổ chức Trung ương đánh giá kết quả thử nghiệm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…