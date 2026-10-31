Đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thanh thiếu niên chơi bóng đá vào buổi chiều ở sân vận động xã Thái Mỹ. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đó là quan điểm của lãnh đạo Văn phòng Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị cập nhật nhiệm vụ, tiêu chí và cách triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 cho cán bộ tại hơn 50 xã trên địa bàn Thành phố; do Văn phòng Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững Thành phố tổ chức mới đây.

Hội nghị đã cập nhật đầy đủ các chủ trương, cơ chế, nội dung và nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo Văn phòng Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững Thành phố, việc thống nhất cách hiểu, cách làm từ cấp thành phố đến cơ sở là điều kiện quan trọng để Chương trình triển khai hiệu quả hơn trong thực tế.

Cùng với đó, hội nghị cũng cung cấp thông tin để cán bộ, người dân và cộng đồng tại vùng nông thôn Thành phố hiểu đúng, đầy đủ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cán bộ xã và đại diện ấp là lực lượng gần dân, trực tiếp theo dõi các tiêu chí, nắm tình hình địa bàn và vận động người dân cùng tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với từng địa phương, cách tiếp cận các tiêu chí mới (xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại), trách nhiệm rà soát hiện trạng, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên tại từng địa bàn; giải pháp thực hiện; hướng dẫn công tác xét, công nhận đạt chuẩn.

Một con đường giao thông nông thôn mới được đầu tư nâng cấp ở xã Củ Chi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2026. Mục tiêu của Kế hoạch là hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030; rà soát, đánh giá hiện trạng mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xác định lộ trình thực hiện phù hợp mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại theo quy định.

Mục tiêu khác của Kế hoạch là lập danh mục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và đặc khu, bảo đảm đáp ứng các tiêu chí; xây dựng, hoàn thiện quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước trong thực hiện Chương trình.

Trên cơ sở những mục tiêu đó, Kế hoạch để những nhiệm vụ trọng tâm về quy hoạch nông thôn, hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững...

Một điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ở xã Đông Thạnh. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Trong đó, với công tác quy hoạch nông thôn, cơ quan chức năng sẽ rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của xã và quy hoạch tổng thể Thành phố; ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn; xây dựng, quản lý quy hoạch nông thôn trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu Thành phố…

Còn về hạ tầng kinh tế-xã hội, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn tiệm cận đô thị, bảo đảm kết nối vùng để phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn; đầu tư hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Hệ thống lưới điện nông thôn phục vụ dân sinh và sản xuất sẽ được đầu tư, cải tạo và nâng cấp theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và bảo đảm mỹ quan. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được khuyến khích phát triển, hướng tới hạ tầng điện thông minh và phát triển bền vững.

Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản.

Phát triển hệ thống cấp nước sạch tập trung quy mô xã hoặc liên xã theo hướng hiện đại, bền vững; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch, bảo đảm tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời, phát triển hệ thống và hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước và xử lý nước thải.

Hỗ trợ cải thiện nhà ở dân cư nông thôn theo hướng an toàn, kiên cố, thích ứng biến đổi khí hậu; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách, các hộ dân sống tại các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Mô hình du lịch sinh thái gắn với miệt vườn hoạt động khá hiệu quả ở xã Bình Mỹ. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn, thành phố sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với liên kết chuỗi giá trị phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương. Hỗ trợ xây dựng, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất-tiêu thụ sản phẩm. Ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu; triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi…

Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương.

Phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, nâng tầm thương hiệu làng nghề phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và văn hóa của địa phương.

Trạm y tế xã Thái Mỹ với cơ sở vật chất khang trang. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững ở những xã có điều kiện phát triển du lịch.

Ở góc độ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Từ mục tiêu chung của Thành phố, năm 2026, xã phấn đấu đạt ít nhất 3 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và thẩm định theo quy định.